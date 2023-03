Resposta a la carta de les sectorials de Gent Gran, Salut i Empresaris i Autònoms

El passat 27 de febrer els representants de les sectorials de Gent Gran, Salut i Empresaris-Autònoms van dirigir a tots els membres del Secretariat Nacional i a tots els socis i sòcies de l’Assemblea una carta que mereix la meva resposta com a persona afectada. He intentat vehicular-la mitjançant els representants de les sectorials que la van escriure, però no ha estat possible. Primer publico les meves consideracions i a continuació la carta enviada per aquelles persones que no en tinguin coneixement.

Aclariments a la carta dels representants de Gent Gran, Salut, Empresaris i autònoms de 27 de febrer de 2023.

a) Al punt 1 afirmeu que no voleu ni podeu jutjar els fets. Tanmateix és fonamental conèixer els fets que han portat al vicepresident i tres membres del Comitè Permanent i quinze secretaris nacionals a dimitir. La gravetat del que va esdevenir al plenari del 28 de gener de 2023 va ser tan elevada que es va convertir en un deure de consciència envers l’Assemblea explicar-la al meu blog el dia 30 del mateix més. Podeu llegir-me la breu descripció, que ningú ha desmentit, en aquest enllaç.

b) Com dieu en el punt 2, la no assumpció dels resultats de les votacions és inadmisible. És el que va fer la majoria del Comitè Permanent l’endemà del plenari del 28 de gener quan la PdeR de la Presidenta de crear un Grup de Treball per la Llista Cívica va ser refusada. L’endemà el C.P. va comunicar a tots els socis i a la premsa que el seu pla continuava endavant, sense fer cas de la votació del Secretariat Nacional. Un altre cas va ser la invisibilització que la majoria del C.P va fer de la campanya “Nosaltres Acusem” després de l’acampada a la Plaça Catalunya de l’octubre passat; una campanya aprovada al Full de Ruta i pel Secretariat Nacional.

c) Evidentment no puc admetre que dubteu, com feu al punt 3, de la lleialtat i l’estima a l’Assemblea Nacional Catalana del Vicepresident, dels coordinadors i la resta de secretaris i secretàries que han dimitit. Parleu que les anteriors dimissions i dissensions no s’havien traslladat a la premsa, fet que no és totalment cert; per exemple en el cas les dimissions de secretaris de Lleida. El que ha atret l’atenció dels periodistes ha estat la gravetat de les actuacions contra la democràcia interna del Comitè Permanent que no tenen precedents que ens han portat a les nostres dimissions.

d) Nosaltres també compartim la tristesa i preocupació pels fets que han malmès la imatge de la nostra entitat, com dieu al punt 4. Però és responsabilitat de la majoria del C.P. haver acumulat durant tants mesos la tensió sense intentar resoldre internament les discrepàncies. Per exemple l’endemà de l’acampada a la plaça Catalunya l’Equip de Treball de la campanya va demanar una reunió amb el Comitè Permanent i aquest s’hi va negar fins al dia 28 de novembre en què ens van anunciar la seva dissolució. La substitució del diàleg per la imposició és la principal causa de la pèrdua d’imatge de l’Assemblea.

e) Les teories conspiracionistes que apunteu al punt 5 ofenen innecessàriament. Es poden atribuir tant al vicepresident i als secretaris dimitits, com al Comitè Permanent, o al vostre comunicat. Aquestes insinuacions són contràries al to constructiu que hauria de tenir el debat entre nosaltres.

Josep Pinyol i Balasch

Cornellà de Llobregat. 1 de març de 2023.

CARTA A TOTS ELS MEMBRES DEL SECRETARIAT NACIONAL I A TOTS ELS SOCIS I SÒCIES DE L’ASSEMBLEA

Davant de l’enrenou que estem vivint en la nostra entitat, els representants de les sectorials de Gent Gran, Salut i Empresaris-Autònoms volem exposar els aspectes següents:

1. No volem ni podem jutjar els fets que s’han produït, ja que no tenim informació suficient, en no pertànyer al SN, ni nosaltres ni el 99.0086% de les persones associades (considerant el percentatge que representem tots en relació amb el SN).

2. Els membres del SN, que són els representants de tots els socis i sòcies, han d’assumir els resultats de les votacions sobre projectes i/o accions que es presenten en el plenari i col·laborar-hi lleialment, encara que no hi estiguin d’acord. És així com funciona la democràcia!

3. En tots els Secretariats Nacionals, des de la fundació de l’Assemblea, hi ha hagut dimissions i dissensions per moltes i diverses raons, però en tots els casos hi havia un denominador comú, “el silenci als mitjans”. Els antics dimissionaris tenien l’elegància, l’estima i la lleialtat a la nostra entitat per damunt de tot, i així actuaven. Aquest cop és diferent, s’ha optat per traspassar les discussions als mitjans públics, fins i tot abans de comunicar-ho a les persones associades.

4. Volem manifestar la nostra tristesa i preocupació per com aquests fets han malmès la imatge de l’entitat i de tot l’independentisme, a favor dels qui ens van contra.

5. Davant del fet de difondre aquestes discrepàncies públicament, ens preguntem: Què és el que es pretén? Qui hi ha realment darrera de l’acció? I, a qui afavoreix?

Barcelona, 27 de febrer de 2023

Ramon Valimañas (Empresaris i Autònoms)

Josep M. Fàbregas (Gent Gran)

M. Rosa Güell (Salut)