Pacte de programa de legislatura d,unió i confiança, govern PP i PSOE ( amb psc i pspv ) i president de Govern del PNB, amb suport obert a tots el partits. PNB, UPN, CC, JUNTS, SUMAR ( amb indicació de tots els seus partits, com ara Compromís, Comuns, ), BNG, ERC, BILDU i Vox. 9:40 p. m. · 26 de jul. de 2023 ·

fil de twits de jordi Carrera sobre un pacte de Govern PP-PSOE amb un President de Govern garant del PNB d’unió, de legislatura, de respecte, treva i confiança, per un Programa de reformes dins de la Constitució 78 textual, per fer Govern ordinari i estudiar i proposar solucions als grans problemes com LOFCA, el deute public, com reduir-lo i pagar-lo, economia administrativa, austeritat o no malgastar, i forma de solucionar el problema nacional espanyol i en especial el cas de Catalunya, i els de tots, i estudi de propostes i reformes i esmenes que caldrien a presentar a Congrés i al Senat amb la participació de tots els partits de l’arc parlamentari, hagin votat la investidura o no. Tots els partits, tots els electors i

Durada dels treballs un any i mig. Base del debat, la Constitució i el dret internacional. Ponents, argumentacions i aportacions en programes de TVE i televisions de les CCAA, totes les llengües espanyoles per tal que tothom sàpiga que existeixen i com sonen per cultura general i respecte i igualtat. i que tothom hagi de llegir i puga saber i entendre els passatges de la Constitució i les raons per què s’aprova aquesta. Si no hi ha hagut exposició i estudis exhaustius, i hagin sorgit proposicions amb solucions i esmenes consensuades el President del Govern que té la potestat de dissolució de les Cambres ho hauria de fer i convocar noves eleccions generals avançades.

jordi carrera

@CarreradocJordi

·

23 de jul.

@Pdemocratacat

. Gràcies per haver plantejat el canvi. Poc temps. Content amb Roger Muntanyola. No s’ha votat idees, sinó conservar la força encara que no agradi allò que fem ?

23 de jul.

A jo, vist els resultats, m,agradaria un govern pp-psoe-psc, presidit per Nunes Feixóo per arreglar el país i els seus paisos , el deute públic, …. I pensant en el nosaltres particulars, regnes i estats de la Corona de Barcelona – Aragó, caldran solucions pactades amb pp i psoe ( alhora ).

24 de jul.

Feixóo no és Aznar. I Vox no és el Pp. Aznar no era Fraga.

25 de jul.

Però N Feixóo és dèbil. Ha cedit a Vox en les comunitats autònomes.

Mallorca i Regne de València, la passió Vic és ideari 23 F. No és com Adolfo Suàrez. No podria ser president de Govern d,unió i per debilitat amb el contraconstitucionals.

4 h

En resposta a

@CarreradocJordi

En sortir al balcó de la seu del PP, en proclamar que són el partit més votat i per tant ….el dret a proposar la seva candidatura, el Sr Feixóo va dir una cosa xocant però real, constitucional, però herètica i negada:” ELS POBLES D’ESPANYA “, los pueblos de Espanya.

I ? Crits.

3 h

Sap de que parla. Ho sap de veritat. És gallec. Conservador galleg. El problema nacional reconegut per la Constitució 78,

i per resoldre i superar el qual, de bona fe, proposa i regula una fòrmula votada també per Fraga. No es acceptada pel 23F ni per l,aznarisme. Quit qüestió

3 h

En resposta a

@CarreradocJordi

Qui no estima els altres pobles no estima el seu ni el poble del conjunt espanyol. Futurs i fòbies.

Dret a la defensa. La millor defensa és la Constitució 78, tant tergiversada i desconeguda.

L’abús de democràcia, de majoria i de Dret és contrari al tracte constitutiu del 78

3 h

En resposta a

@CarreradocJordi

Per tot això, i per no continuar la guerra nacional i classista del crònic mal d’Espanya i aprofitant l’empat, proposo: un Govern de PROGRAMA de legislatura, d,unió constitucional, de PP i PSOE, amb un President de Govern de força constitucional provada, acceptat per tots.

jordi carrera

@CarreradocJordi

·

3 h

En resposta a

@CarreradocJordi

1. Presidència i Govern ordinari dins de la literalitat de la CE 78.

2. Propostes per arreglar Espanya amb tot el que es puga fer dintre de la Constitució i dret NU UE. El deute públic. Confiança. Respecte. Problema nacional. Catalunya. Lofca. Pactes ESMENES aprovar C.G. s/CE.

jordi carrera

@CarreradocJordi

En resposta a

@CarreradocJordi

Pacte de programa de legislatura d,unió i confiança, govern PP i PSOE ( amb psc i pspv ) i president de Govern del PNB,

amb suport obert a tots el partits.

PNB, UPN, CC, JUNTS, SUMAR ( amb indicació de tots els seus partits, com ara Compromís, Comuns, ), BNG, ERC, BILDU i Vox.

9:40 p. m. · 26 de jul. de 2023

·

2 h

En resposta a

@CarreradocJordi

@CiuEspai

, @Pdemocratacat

Envio fila sobre paper de Catalunya , aportació de futur,

I no perdre més temps.

Avui m,he tornat a llegir la Constitució, més enllà de la defensa. Tornar a ser l,aportació.

Catalunya 78 és Constitució.

jordi carrera

@CarreradocJordi

·

1 min

En resposta a

@CarreradocJordi

Heu estudiat que es podria fer dins de la Constitució ?

No esperem que ens facin una oferta .

Fem nosaltres la nostra demanda de màxims dintre de la Constitució literal del 78.

A estudi !