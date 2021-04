twitter

09 d’abril de 2021

09.45 a.m.

Qui ara ha de superar una prova de foc és Junts i ha de decidir si entra al govern de Vichy, o no. Els Junqueras boys continuen anant de sobrats perquè estan convençuts que els consellers, assessors i càrrecs polítics de Junts que continuen en el govern provisional de transició entre les dues legislatures, i que han comptabilitzat en unes 200 persones, imposaran l’interès particular d’aferrar-se- a les poltrones per damunt dels interessos del país. Aquest és el bessó de la qüestió. El que dóna poder a un moviment i a una organització són la coherència, la lleialtat a uns principis i el compromís ferm per aconseguir l’objectiu, que en el nostre cas és la independència. Hem arribat a un punt que ja no val fer la puta i la Ramoneta. El dilema és clar i excloent: o rendició o confrontació. Pétain o De Gaulle! Chamberlain o Churchill! Tothom s’ha de decidir, condició imprescindibl e per tocar fons i començar a remuntar. La decisió que es prengui marcarà els propers anys.