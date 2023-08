EIXIMENIS ENS PARLA DE COM BEURE EL VI

DE DONAR A BEURE

En quina manea lo servidor deu aportar a beure a son senyor quan per aquell li serà demanant.

Primerament tu pendràs aquella tassa o copa o algun altres vaixell aon lo teu senyor acostuma a beure; e aquell rentaràs ab diligència, de manera que sia ben net, e metràs-hi dintre lo vi, e ab la mà dreta aportaràs la tassa o copa amb tan gentil manera com poràs; e la mà aportaràs més alta que lo nas. E açó dic perquè per ventura pories esternudar, e esternudant podria caure alguna cosa dins la tassa o copa.

…

Emperò n’ hi ha alguns que estimen més beure amb copa que amb tassa, e semblant copa deu tenir cobertor, perquè ab lo cobertor se fa lo tast per lo coper. Més realment crec que qualsevol senyor deu más amar beure ab vidre que no ab argent, perquè lo vidre, majorment aquell que és de selicorn, no s’e n poria de neguna manera emmetzinar, perquè no pot tenir a nenguna condició de metzines.

Si serveis de vi, no’l gits d’ alt, mas de baix, per tal que no faç escuma ne s’ escalf

( Francesc Eiximenis)

Quan manera de beure és mellor

Deus saber que la tassa o lo gobell o lo anap ab què beus, si nodridmaent se té, se deu tenir dejús i no per la vora.