Torrent de la Guineu (Navas): Població.

L’Ajuntament de BCN diu que el barri té una superficie de 42 Ha, però mesurat curosament amb Google Hear no supera les 39,5 Ha. per la qual cosa la xifra real s’acosta als 60 mil habitants per quilómetre quadrat.

Després de Badal-Sants, El torrent de la Guineu (Navas), és el Barri més densament poblat de la ciutat i això significa que els habitants d’aquest barri patim una problemàtica específica lligada a la densitat de població.

El factor poblacional és el de més impacte a la contribució a la contaminació ambiental: 30 vegades més que el parc automobílistic o els vols de l’aviació(1).

Lligat a la emergència poblacional podem observar:

-Problemàtica lligada a la densitat de parc automobilistic.

-Lligada a la dificultat d’aparcament.

-Major densitat de mascotes per Ha.

– Manca d’equipaments de tot tipus: sanitaris, educatius, zones verdes…

Lligat a al centralisme del Districte da Sant Andreu podem observar:

– Manca d’inversió municipal per càpita.

-Concentració d’equipaments socials que altres districtes no desitjen.

(1) Seth Wynes and Kimberly A Nicholas 2017 Environ. Res. Lett. 12 074024DOI 10.1088/1748-9326/aa7541