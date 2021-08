Test d’anti-cossos COVID19. Utilitat pràctica.

Reponent a la polèmica de la utiliat dels tests d’anticossos ràpids, posos tres cassos de fàcil interpretació, pensant sobretot en personal sanitari.

Cas 1: pacient del grup d’edat 40-45. Dona. Víctima de la COVID el mes de febrer de 2020, amb seqüeles a día d’avui: manca de capacitar d’olorar, manca de gust, fatiga persistent.

Es recull la mostra amb un capil.lar. Resposta contundent i immediata al posar dues gotes de diluent buffer. Queda clarament positiu el reactiu IgG i el control C. La pacient mostra una excel.lent resposta a nivell d’IgG. (És un cas típic)

Cas 2: Pacient del grup d’edat 65-70. No ha passat la COVID-19. 10 dies després de la segona dosi de la vacuna Pfizer, segons dosificació espanyola, presenta una resposta tardana. Als 10 minuts de posar la gota de sang i dues gotes de diluent buffer apareix una tenue linia a nivell del reactiu d’IgG. (És un cas típic). interpreto moderada resposta a nivell d’IgG.

Cas 3: Pacient del grup d’edat 90-95, no vacunada. Presenta una PCR positiva a finals de gener de 2021 per la qual cosa se la confina segons protocol malgrat no presentar clínica. 4 mesos després es realiza el test d’anticossos i no es detecta rastre d’IgG o d’IgM. Interpretació: aquesta persona no presenta resposta humoral front la COVID19.

Certificació: COVID-19 IgG/IgM. Rapid Test Device. Eiropean Directive 98/79/EC(IVDD). ASSURE TECH. (HANGZHOU)CO:,LTD.