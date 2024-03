El Barri de Navas i el Torrent de la Guineu

Avui hi ha el debat de canviar el nom del Barri de Navas per la toponimia Torrent de la Guineu, que és descriptiu històricament de la ubicació d’aquest barri, que no és ni el Clot ni al Sagrera.

En línia carbassa: Vall del Riu Besòs. En groc: Barri de navas -Torrent de la Guineu. En blau al sud , el torrent de la Guineu, travessant el Barri. En blau al nord: Torrent del Bosc o torrent de Tapioles, creuat per l’aqueducte del Vallès ( o de Ciutat Meridiana). Els dos torrents limiten la Barcelona Nord que inclou els Districtes de Sant Andreu i Nou Barris.

Com es pot veure al mapa, està assenyalat l’avall del riu Besòs, que desde Collcerola al mar és una unitat en quant a contaminació atmosfèrica. Te dos nuclis de contaminació que són: la cimentera de Montcada, amb la seva incineradora en ple funcionament, malgrat la comdemna del Tribunal Suprem español i l’incineradora del Besòs també comdemnada pel tribunal Suprem, ja tocant el mar i també en funcionament. En funció de vents alternatius, direcció 130º i 270º estem al Barri de Navas-Torrent de la Guineu sota la seva perillosa contaminació.

El Barri del Torrent de la Guineu (Navas) és el límit inferior de la Barcelona Nord, que inclou els districtes de Nou Barris i el Districte de Sant Andreu, un total de 20 barris. El barri del Torrent de la Guineu, és l’únic dels dos districtes que supera la barrera dels 50.000 habitants per km2. És un barri amb condicions singulars i amb una problemàtica diferenciada.