Contaminació Ronda de Dalt i ZBE (zona de baixes emisions)

Presentem una comparació de com ha evolucionat la contaminació atmosférica a nivell de la ronda de Dalt. Utilitzarem el CO (monòxid de carboni) perquè el seu origen és la combustió incompleta dels motors del automòbils, en el cas d’aquesta ronda, parcialment coberta que voreja Barcelona.

El primer gràfic mostra la situació un any després d’entrar en vigor la ZBE. Travesar la ronda de Dalt de Besòs a Llobregat va costar 11 minuts (a les 9 del matí)

La segona gràfica és del desembre d’enguany (2023). La travesa per la mateixa via va necessitar 18 minuts.

Aquesta contaminació afecta habitualment als Barris veïns. Detectar presencia de CO, no és extrany a l’Avall d’Hebró per exemple. La ZBE ha obligat a renovar el parque mòbil (20.000 vehicles) sense aparent millora. Això també es pot veure amb el diòxid de carboni (CO2) a nivell de TWA (1) i STEL(2)

TWA CO 2 STEL CO 2 10-9-2021 37 600 18-12-2023 147 1393

1.-Com es pot veure la contaminació, en aquest període, no mostra millora, ans el contrari.

2.- En els dos dies observats els valors estan lluny de ser perillosos per a la salut d’una persona adulta i sana, pel que fa al CO2. En el cas del monòxid aquests nivells cal evitarlos en canalla, esportistes i en patologies cardio-pulmonars.

(1) TWA: el límit suportable en 8 hores de treball és de 5000 ppm de CO2

(2) STEL: El límit està en 30.000 ppm en 15 minuts de CO2.