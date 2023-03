NOCORRIGUESMASSA, segona vida.

3 anys després d’haver publicat el darrer post al meu bloc, on explicava com m’havia anat al Campionat d’Espanya màster de pista coberta, aprofito l’anècdota que ahir vaig tornar a córrer la mateixa prova, al mateix lloc però en una categoria diferent (M55) per retornar al bloc amb alguns canvis.

En primer lloc, i tenint en compte que el bloc me’l van hackejar, aprofitaré l’estructura que Vilaweb em facilita com a subscriptor que serà molt més segura que blogger, amb permís de Tàcito i de la Guàrdia Civil.

En segon lloc i sense el permís anterior, escriuré en català, la meva llengua. Si algú té problemes hi han suficients eines de traducció per poder llegir-ho. Ja no tinc l’ambició del 2010 d’arribar a quantes més persones millor. Amb la gent que m’aprecio i m’aprecia en tinc més que suficient.

En tercer lloc, m’obligaré a una publicació setmanal on vull reflexionar sobre el fet de córrer. I d’una extensió semblant cada setmana.

Ben tornats pos; en aquest primer escrit voldria parlar dels campionats màster, els quals, per mi, són l’essència d’aquest esport i una eina fonamental per a encarar la vida, la vellesa i poder absoldre el pas del temps. A Antequera vaig córrer el 3000 i vaig quedar 4rt, el lloc més agredolç del món. Però lo més remarcable per mi va ser, un cop més, la convivència viscuda i que podria resumir en que vaig anar amb qui va acabar guanyant, Rami, de l’hotel a les pistes, allí vam trobar al bronze, Aranda, i vam escalfar plegats, ens varem desitjar sort, varem lluitar per les medalles, ens varem felicitar i desescalfarem plegats per anar a fer un cafè després del podi, on vaig poder fer-los fotos aprofitant el meu 4rt lloc. Això és l’esperit màster. I d’aquest esperit me’n vaig enamorar al 2019, quan vaig anar a Torun al meu primer campionat del món. Allí vaig conèixer a una llançadora de pes nord-americana F75 (F de female, dona i 75 perquè té entre 75 i 79 anys) i les ganes de viure que desprenia em van mostrar el camí. Abracem amb dignitat l’envelliment.

A més, afegim una variable que fins fa poc no havia contemplat: la salut. La setmana vinent en faré 56 i si alguna cosa t’ha de quedar clara del pas del temps és la nostra fragilitat i la seva fugacitat. Vivim-ho de la millor manera possible i córrer, ajuda molt.

Salutacions,

Ferran