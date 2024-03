ACTE 304 (2024-03-01) A ONDARA PRESENTACIÓ LLIBRE “CREMAREU AQUESTA CARTA” DE TOMÀS LLOPIS I GUARDIOLA

(per J. Femenia i V. Serra)

Persones d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, hem estat en la presentació del llibre de Tomàs Llopis i Guardiola a Ondara en la Casa de la Cultura, plaça Major, 10, a les 20.00 hores.

Activitat organitzada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, l’Associació Cultural Ocell i l’editorial Bromera.

La presentació de Tomàs Llopis ha estat a carrec de l’historiadora: Núria Gómez Bolufer.

El llibre “CREMAREU AQUESTA CARTA”, ha segut XXXIV Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, TOMÀS LLOPIS, escriptor.

Novel·la situada en la Germania valenciana on es conta la història de Joan Caro, sucrer i mestre racional de la ciutat de València des del punt de vista de la seua dona. La diplomàcia, les aliances i els dolços van ser les armes més fermes amb què lluità el sucrer Joan Caro en la guerra de les Germanies: «Un dolç no amarga ningú; ans al contrari, pot obrir portes» era el seu lema. Implicat en el moviment agermanat, la figura de Caro provocava desconfiança: qüestionat pels agermanats radicals perquè volia la pau i rebutjat per la noblesa perquè defensava la causa del poble, la contradicció fatal de Caro no fou que arribà a capità general de la Germania, ni mestre racional, sinó que confià massa en la seua habilitat política. Escrita com una carta de Beatriu Ferrer, vídua de Joan Caro, adreçada a una noble, Cremareu aquesta carta ofereix una perspectiva única de les Germanies: la d’una dona que fa de confident del seu marit i no ens amaga els seus pensaments, fins i tot quan no coincideixen amb els del marit.

Amb aquesta novel·la Tomàs Llopis ha estat guardonat amb el XXXIV Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira.

Acabada la presentació hem sopat en el bar Casa Llobell, al carrer Dénia 45 de 03760 d’Ondara.

Ondara, 1 de març de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat