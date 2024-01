ACTE 294 (2024-01-26) A LA VILA JOIOSA, “TERTÚLIA I VETLADA POÈTICA AMB JOSEP-DAVID GARRIDO I VALLS”. PRESENTACIÓ LLIBRE “TERRA DE POETES”, POETES ÀRABS DEL PAÍS VALENCIÀ.

L’Olivera Grossa amb col·laboració d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, s’ha organitzat: la Tertúlia i vetlada poètica amb Josep-David Garrido i Valls en la presentació del llibre “Terra de Poetes”, poetes àrabs del País Valencià , en la Cafeteria Olímpia, carrer Colom, 18 de la Vila Joiosa, a les 19.30 hores.

L’acte ha iniciat amb la presentació de Garrido per part del secretari de l’associació l’Olivera Grossa, P. Blat, que ha comentat la voluntat de realitzar amb una certa perioditzat actes culturals estàtics (en un local) i altres en moviment (excursions i visites).

També ha esmentat que l’últim acte realitzat per l’Olivera Grossa, va ser el 2022-05-18 a la Vila Joiosa, en el saló Pedro Aragonés, conferència “La Desbandà: La memòria robada”, també de la mà d’Esmorzar de la Terra.

Blat ha donat unes pinzellades de la trajectòria professional de Josep-David Garrido.

Garrido ha fet un passeig per les pàgines del seu llibre, amb parada en diversos poetes i la lectura de poesies dels mateixos per part dels assistents com: J. Lloret, MJ. Alonso, V. Soler, Matías, … fins a comentar que les il·lustracions del llibre han sigut obra del seu fill Bernat Garrido.

Aprofitem per a donar les gràcies a Josep-David Garrido per l’obra i compartir explicant el seu treball.

Ha finalitzat l’esdeveniment amb un sopar, on s’ha parlat de diversos temes de l’actualitat.

Benidorm, 19 de gener de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.