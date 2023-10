ACTE 273 (2023-10-06) EN EL POBLE NOU DE BENITATXELL, A CASA DE JOSEP LLOBELL AMB PERSONES DE BAIX DE LA FIGUERA I LA PENYORETA DE LA VILA JOIOSA.

Aprofitant el bon temps que està fent en aquestes dates de tardor, diverses persones de Baix de la figuera, de la barraca la Penyoreta i com no podia ser d’una altra manera d’Esmorzar de la Terra, Espai de debat, hem passat un agradable matí a la casa de Josep Llobell, en el Camí de Benitatxelles, que estava acompanyat de la seua germana Maria i el seu cunyat Luis, persones de bé i com no, de bon fer. Gràcies per haver-nos obert les portes de la vostra casa.

S’ha gaudit d’un suculent esmorzar amb productes de la terra i l’època de l’any, així com alguna delícia de la mar.

Durant i després de l’esmorzar, s’ha parlat entre molt diverses coses per exemple de:

· Les magnífiques vistes del lloc.

· De la sobra del garrofers.

· De futbol, música, …

S’ha passat un dia per al record.

Ximo Mingot, ha agraït públicament, d’ha sigut un plaer passar uns moments com els que ha viscut hui.

El Poble Nou de Benitatxell, 06 d’octubre de 2023.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.06