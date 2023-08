ACTE 259 (2023-08-12) A CARLET DINAR DE GERMANOR “FEM PAÍS”

Aprofitant l’estiu, es va organitzar un menjar de germanor a Carlet en casa de Maria J M. amb el nom de Fem País . Gràcies per haver-nos deixat la teua casa. Dia de molta calor, més de l’habitual en relació amb altres anys. Poc a poc, van anar arribant les persones que havien manifestat, prèviament, que vindrien.

S’han preparat uns aperitius y unes magnífiques ensalades mediterrànies amb tomaques de Xaló. De plat principal s’ha preparat una paella a l’estil de Carlet, amb alguna variant. La fruita de Pedreguer i diversos dolços d’elaboració casolana.

Durant diversos moments del dia, s’ha parlat i debatut de temes d’actualitat: de cuina, d’esports, de política, del canvi climàtic que ha arribat més de pressa de l’esperat i, altres temes.

També, algunes persones, han pogut gaudir d’un bon bany en la piscina de la casa.

Abans i després del dinar i en particular en la sobretaula, Andone García (tambor) i Ferran Navarro (Xeremita) han interpretat diverses peces musicals com per exemple “Cap a l’esmorzar” . Gràcies Ferran, gràcies Andone.

A més, J. Dura, a recitat diversos poemes de la poetessa Josepa Montagut.

Carlet Països Catalans, 12 d’agost de 2023.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.12