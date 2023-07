ACTE 253 (2023-07-02) CONDEMNANT ATACS FEIXISTES A PERSONES PER LA SEUA CONDICIÓ SEXUAL

Aquest cap de setmana s’ha produït a Ondara, com molts altres pobles i llocs, atacs homòfobs davant dels quals no volem, ni devem, restar al marge.

Uns intolerants feixistes han atacat a persones per la seua condició sexual.

Manifestem el rebuig total i condemna i la nostra profunda preocupació per qualsevol cas d’assetjament i discriminació que es puga donar en pobles i ciutats i, en la nostra societat, bé siga per motius de gènere, orientació sexual, raça, religió, discapacitat o qualsevol altra circumstància.

Volem fer una crida a la tolerància, al respecte i a la convivència pacífica, deixar ben clar que no hem de tolerar, ni tolerarem, cap forma d’assetjament, discriminació o violència en cap circumstància, i que treballarem activament per aconseguir un món respectuós i inclusiu per a tothom.

Així mateix, instem a totes les persones a denunciar qualsevol cas d’assetjament o discriminació que es puga produir, perquè la lluita contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia no és una tasca que corresponga només a la comunitat LGBTIQ+; és responsabilitat de tota la societat.

Països Catalans, 2 de juliol de 2023.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.