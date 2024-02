Prou d’agressions lingüístiques!

Coordinem-nos!

Prou d’agressions lingüístiques!

Organitzem-nos en una defensa sistemàtica, constant, voluntària, compartida, improvisada, continua, aplicada arreu. A partir d’ara el color de la Llengua serà el verd, com les samarretes de les illes.

Davant la notícia d’/una nova agressió lingüística:

(Xarxa Vilaweb)

Un neuròleg de Barcelona es nega a atendre un pacient amb símptomes de demència perquè parlava català.

vilaweb.cat

Salvador Molins

Que la mala consciència els faci sentir molt malament.

A Catalunya en català!

Organitzem la resposta, fem-los pressió constantment. Els colonitzadors han de témer la constància i la incomoditat de la nostra queixa, no podem permetre que ens ataquin la Llengua.

Prou d’agredir els catalans i la llengua de la terra!

Que la mala consciència els faci sentir molt malament.

A Catalunya en català!

Colonitzador, ets un mal ciutadà, vas contra les persones i la terra que t’acull i et dóna feina a tu i la teva família. Aquí, a Catalunya, no hi volem persones com tu. Fés l’esforç d’aprendre el català, de parlar-lo, no costa gens, és una llengua llatina, qui no l’apren o és ruc o és un colonitzador de merda.

Si no vols aprendre el català marxa! Torna a la teva terra. Els que són com tu, els teus, segurament t’ho agrairan … o potser no, potser van estar contents de que marxesis?

Els drets dels parlants són com els drets de la dona i els drets dels infants.

Assenyalem els colonitzadors, fem-los la vida impossible.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC, Cos Territorial del Berguedà per la Llista Cívica i la implementació de la DUI.

PS1:

Un neuròleg de Barcelona es nega a atendre un pacient amb símptomes de demència perquè parla català

https://www.vilaweb.cat/noticies/metge-nega-atencio-medica-pacient-catala/

PS2: Demés comentaris:

Foto del perfil de Josep Casals

Josep Casals

06.02.2024 | 00:35

1. Gustavo Andres Torres Ganoa

Foto del perfil de Josep Casals

Josep Casals

06.02.2024 | 00:30

Caldria confegir una llista amb la identificació dels forasters supremacistes. Hi podriem incloure tambe els jutges patriòtics.

Foto del perfil de Ismael Ros

Ismael Ros

06.02.2024 | 00:09

Sembla que el pacient es el metge, el pobret pateix una espècie de autisme, viu en un món tancat, si escolta un idioma diferent del castellà entra en col.lapse. Cal ser comprensiu i ajudar-lo. Catalans !! als hospitals i als centres sanitaris feu de metge !!

Foto del perfil de cristina montserrat

cristina montserrat

05.02.2024 | 23:07

Simplement abús de poder. Aquest metge sap que té la paella pel mànec perquè falten metges. Quina formació ha rebut que no té ni aquesta mínima empatia? I a més a més neuròleg…

Foto del perfil de Maria Rosa Andrés

Maria Rosa Andrés

05.02.2024 | 22:41

És pot ser més barrut i inepte per a la seva professió? Que també ens ha vingut a salvar aquest metge? Perquè de salvadors n’ estem una mica tips els catalans.

I ell per què ha vingut aquí.? Veste’n a ca teva.

I a la Clínica Corachan espero no haver- hi d’ anar mai ( ni a cap altra). I fora aquests metges i fora aquests polítics que no fan valer la nostra llengua

I una bona estirada d’ orelles als que canvien i moltes vegades per no canviar ja parlen directament en castellà.

Foto del perfil de Enric Viver

Enric Viver

05.02.2024 | 22:29

De fet, no tenen la impressió de vulnerar cap codi, doncs ens consideren infrahumans.

Foto del perfil de GUILLEM VERGER

GUILLEM VERGER

05.02.2024 | 21:59

Trobo que el codi deontològic del col·legi de Barcelona, que entenc que està citat textualment, es massa vague quan enumera els motius de possibles discriminacions, ometent el dret del pacient a utilitzar i/o ser atès la llengua pròpia del país: hauria d’explicitar també els possibles maltractaments del pacient per part del professional per motiu de llengua. Sobretot tenint en compte la realitat sociolingüística del país. Se suposa que el COMB, com a institució de llarg arrelament a Catalunya, està compromesa amb el català …

Foto del perfil de José Cardona

José Cardona

05.02.2024 | 21:54

Doncs fora de Catalunya!

Foto del perfil de Josep Espinosa

Josep Espinosa

05.02.2024 | 21:36

Jo crec que hauria de dir que el metge aquest és molt bonic, savi , amable i bona persona .

Per què ? , perquè fa dies en aquella notícia d’una metgessa argentina que va maltractar un pacient català , malalt del cor , per parlar català ….. jo vaig dir unes quantes coses que no agradaren al diari i censuraren el meu comentari . En poc de temps va desaparéixer de la notícia i vaig estar tres dies sense poder entrar al diari com si no hagués estat subscrit . I em van contestar des del diari que havia insultat algú o alguns i que vaig incitar a la violència. I que s’hi ha de tenir una bona educació i bla bla bla …

Educar , que ve del llatí ” educare ” significa conduir , menar algú en una certa direcció , per tal de formar-lo i fomentar en ell una facultat o potència . Per tant hom pot ser educat en un sentit o en el contrari , i si parlem del bé o del mal ……… qui té la potestat de dictar què és bo i què és dolent ?. Déu , si existeix …..

Per tant : guapo el metge , un sant , un gran home de sepharat , un tiu … de la p**** m***

Foto del perfil de Dolors Puig

Dolors Puig

05.02.2024 | 21:31

Fa 3 anys que viu a Catalunya i no s ha molestat per aprendre el català, perquè els catalanoparlants claudiquen al minut.

Molt valenta aquesta família per denunciar-ho.

Foto del perfil de Jordi Parera

Jordi Parera

05.02.2024 | 21:26

En l’editorial nonen en un comentari donen el nom “la Clínica Corachan de Barcelona. El neuròleg Dr Torres Ganoa es va negar a atendre’ns perquè parlàvem en català. Davant la” vilaweb ha triat amagar el nom al redactar la noticia.

Foto del perfil de Ramon Portell

Ramon Portell

05.02.2024 | 21:00

Nom i cognom! S’ha de saber!

Foto del perfil de Nicolás Bros

Nicolás Bros

05.02.2024 | 20:51

Com ja vàrem dir moltes lectors fa quatre dies en un cas semblant, no feu seguiment d’aquests temes i acaben quedant en l’oblit. I de nou també com vaig escriure en l’altre cas, jo posaria una denúncia per negar-se a donar atenció mèdica raó de llengua i posaria la clínica de responsable civil subsidiària. Això només s’acaba si anem a jutjats, no esperem que la gene faci res, no ho ha fet mai …

Foto del perfil de oriol valls

oriol valls

05.02.2024 | 20:32

També cal acomiadar el governet, començant pel Conseller i acabant pel minipresident ( i no em refereixo a l’alçada física)

Foto del perfil de Jordi Torruella

Jordi Torruella

05.02.2024 | 20:31

Imagineu que agafem alzheimer i al final de la nostra etapa, com a conseqüència de la pròpia enfermetat, sols sabem parlar la llengua materna, la catalana, i et trobes amb aquests individus… Espero i desitjo que en Balcells i tots que ho permetin pateixin aquesta indefensió en els seus últims dies com ja estan patint molts dels nostres compatriotes.

Foto del perfil de Eduard Castellón

Eduard Castellón

05.02.2024 | 20:26

Ha de ser acomiadat d´inmediat…..

Foto del perfil de Ramon Plana

Ramon Plana

05.02.2024 | 20:10

Hem sap greu això que us ha passat, i admiro la vostra fortalesa per ser capaços d’aguantar el tipus en una situació tan delicada (amb un familiar malalt i nerviosos i preocupats per ell). Només us faltava això. Un altre s’hauria arrugat ateses les circumstàncies. Per això al llarg d’aquests tres anys possiblement molts altres pacients d’aquest metge s’han trobat en la mateixa situació, però han passat pel tub i aquest, amb el pas del temps, s’ha crescut fins al punt que ja és deu creure que ell té “bula papal” i està per sobre dels nostres drets.

Foto del perfil de Josep Menargues

Josep Menargues

05.02.2024 | 19:56

A Flandes és impossible exercir la medicina si no s’aten els pacients en neerlandès. Al Quebec passa el mateix amb el francès. Què i qui falla ací?

Foto del perfil de Ataulfo Alonso

Ataulfo Alonso

05.02.2024 | 19:50

D’acord amb la majoria. Tot igual companys…..,.de ser un pais avançat, emprenedor, capdavanter en moltes branques de del coneixement……., hem passat a ser últims a les proves Pisa, últimes a la transició ecològica, no parlem de la sanitat, de la pagesia, de la sequera……… I la llengua. Només cal veure com funciona tv3, i l’interés que demostren els mandataris que governen en la resolució d’aquests d’aquestes casos per tenir-ne clar que governa l’Autonomia més espanyolista que mai hem patit….

Foto del perfil de Lluís Bruguera-Cortada

Lluís Bruguera-Cortada

05.02.2024 | 19:48

S’hauria de denunciar al Col·legi de Metges, i fer que el col·legi es mulli. A veure si queden al costat del pacient, o al costat del metge. També a la Generalitat, a tot on es pugui. Això ens permetrà saber també on cal fer feina.

Sap greu que per culpa de gent d’aquesta mena hi hagi famílies que hagin de patir quan estan en una situació de vulnerabilitat. Crec que ningú va al metge per gust d’anar-hi i crec que un servei tan bàsic i tan essencial el primer que l’hauria de defensar és aquest ‘govern efectiu’.

Disculpeu, però ho trobo indignant.

Foto del perfil de Josep Marrasé

Josep Marrasé

05.02.2024 | 19:28

Mireu, ja no sé què dir !! Hem arribat en un moment que les paraules s’afegeixen a altres paraules, queixes i més queixes que no serveixen , no ja per trobar una solució, sinó tampoc per sensibilitzar aquesta colla de governants que, el menys que podrien fer és fer complir la llei. Ei !! Senyors de la Generalitat, facin el favor de deixar de jaure a la palla i poseu-vos-hi d’una vegada a defensar el català i els catalans de tanta ignomínia i perjudicis. Oi que hi ha una llei? Doncs apliqueu-la, ja!!

Foto del perfil de Miquel Isern

Miquel Isern

05.02.2024 | 19:17

Una mica de periodisme de seguiment d’aquest casos, si us plau ? Es van apilant, queden en l’oblit i segur que no hi ha cap conseqüència perquè el focus s’hi allunya ràpidament. Algun bufet d’advocats altruista que colli aquesta gent per a que almenys s’escagarrinin ? Òmnium, què tal anem ? Una mica de pressió a les conselleries competents ? i el Síndic de Greuges…roncant ? Ep ! que els ciutadans ja hi posem les humiliacions i, quan ha calgut, el cos. Espavileu ja perquè si no ens serviu ni per això, polítics, associacions i poders autonòmics, per a què nassos ens serviu ? Sort en tenim de la Plataforma….

Foto del perfil de Anton Boqué

Anton Boqué

05.02.2024 | 19:15

Amb educació però amb fermesa s ha d acompanyar aquest …..fins a Fraga i q no torni mai mes

Foto del perfil de Josep Sivillà

Josep Sivillà

05.02.2024 | 19:11

Aquest metge no pot seguir treballant de metge aquí. No cumpleixin amb el seu deure. L’han de despedir.

Foto del perfil de Josep Pasqual Gil

Josep Pasqual Gil

05.02.2024 | 18:56

És intolerable. Cal citar-los pel seu nom, com a mínim. Què hi fa la Gestoria colonial?, per qui procura? A EspaÑa tots els ciutadans som iguals? Iguals a qui? Als de Toledo, com amb Franco? Ser ciutadà europeu no arregla res? Necessitem un estat propi com l’aigua que no ens plou. I polítics a l’alçada.

Foto del perfil de GABRIEL MIR

GABRIEL MIR

05.02.2024 | 18:56

La llengua mare és la que ens surtirà a tots quan tinguem demència o situacions estressants complexes.

Foto del perfil de Carles Balbastre

Carles Balbastre

05.02.2024 | 18:46

El responsable directe és òbviament la Clínica Corachán, el responsable últim és la Generalitat.

Quan no ens volen atendre en català potser caldria forçar que ens facin fora els segurates. Naturalment enregistrant-ho tot.

Foto del perfil de Joan Maria Ribera

Joan Maria Ribera

05.02.2024 | 18:41

Hauríem de saber el nom i cognoms d’aquest “metge” per evitar-lo. Si no tingués pacients potser canviaria el seu parer o el traurien de la mútua i l’hospital.

Foto del perfil de Josep m Uribe-echevarria

Josep m Uribe-echevarria

05.02.2024 | 18:39

Maleït govern d’ER,que només serveix per llepar les botes del seu amo.Si triguem massa a fotre’ls fora,no ens en sortirem.

Foto del perfil de ENRIC CALVET

ENRIC CALVET

05.02.2024 | 18:35

Com ho tracten això a la UE?

Està en perill l’Escanyol dels metges?

Enviaran una delegació pel dret dels metges a parlar Escanyol?

Foto del perfil de Toni Delgado

Toni Delgado

05.02.2024 | 18:35

El poden denunciar al jutge García Castellon, això vol dir que no passarà res, en tot cas citarà al malalt a declarar per terrorisme.

Foto del perfil de ENRIC CALVET

ENRIC CALVET

05.02.2024 | 18:32

Que diuen els del Govern/ERC?

Foto del perfil de RAMON PROS

RAMON PROS

05.02.2024 | 18:22

Aquest problema està a l’ordre del dia arreu de Catalunya. Amb les retallades del 2010 van venir un munt de metges sud-americans parlant només castellà, per fer baixar els nivell retributius dels metges i enfermeres.. A més acostumen a pensar igual què el seus companys nord americans, que tothom ha de parlar el seu idioma.

Foto del perfil de Marc Mateos

Marc Mateos

05.02.2024 | 18:19

Personatges d’aquesta mena no poden exercir a la Sanitat.

I és el Govern qui ha de vetllar per a que no s’infiltri aquesta gentussa supremacista nyorda.

Foto del perfil de Mercè Duran

Mercè Duran

05.02.2024 | 18:18

Volem noms i cognoms.

Aquest metge en deu tenir oi?

Foto del perfil de Hermínia Garcia

Hermínia Garcia

05.02.2024 | 18:12

Això ja fa temps que pasa, sobretot a les mutuas a una molt coneguda un psicòleg es va negar a atendre un pacient perque li parlava en català, aquest és el nivell dels metges, no tots clar, que tenim, per cert era madrileny

Foto del perfil de Oriol Rabascall

Oriol Rabascall

05.02.2024 | 17:56

Politiquets de pa sucat amb oli, se’ns refot que vosaltres pugueu fer-vos els milhomes i mildones parlant català al congreso español. Allò que volem és que nosaltres poguem parlar català aquí. No és pas una cosa tan estrambòtica, oi? Doncs au, poseu-vos-hi, que ja feu fàstic.

Foto del perfil de Jordi Parera

Jordi Parera

05.02.2024 | 17:49

Tirar la pedra i amagar la ma, un metge sense nom i d’origen desconegut fa 3 anys que es a catalunya i saber d’on ve i com es diu no es noticia es veu.

Foto del perfil de Jordi Parera

Jordi Parera

05.02.2024 | 17:42

Donen el nom “la Clínica Corachan de Barcelona. El neuròleg Dr Torres Ganoa es va negar a atendre’ns perquè parlàvem en català. Davant la” en feu una moticia i ho continueu amagant?! Us fa por que us demandin?

Foto del perfil de Jordi Parera

Jordi Parera

05.02.2024 | 17:41

Sou uns merdes vilaweb, als comentaris de leditorial

Foto del perfil de Josep Maria Martín

Josep Maria Martín

05.02.2024 | 17:40

Corachan Clínica dirà:

Som Clínica privada i tenim dret d’escollir els professionals que ens semblin millors.

No passarà res al metge ni a la Corachan. La Generslitat és espanyola.

I el Cosell de la República (aigualida) no s’ha creat per millorar el País.

Foto del perfil de teresa labourdette

teresa labourdette

05.02.2024 | 17:36

Una persona amb demència obligada a parlar en castellà per fer un diagnòstic correcte. Aquest neuròleg és un incompetent

Foto del perfil de Salvador Alegret

Salvador Alegret

05.02.2024 | 17:35

Pobre doctor Corachan si sabés quina mena de professionals permeten d’exercir en la seva clínica!

https://www.corachan.com/ca/corachan-conseller-de-sanitat-i-autor-del-diccionari-de-medicina_119123

Foto del perfil de Carles Serra

Carles Serra

05.02.2024 | 17:21

Sap que no li passarà RES, ni d’això de la conselleria de salut ni del col·legi de Metges; estem totalment indefensos a casa nostra, s’ha transformat amb una lluita individual de gent molt concreta; com diu aquest neuròleg porta tres anys aquí i no ha tingut cap problema imposant la seva mentalitat retrògrada i faixista

La plataforma per la llengua l’únic que pot fer és denunciar, ja veieu els resultats de les denúncies, silenciades sense cap reprimenda.

Aquesta és la trista realitat

Foto del perfil de Joan Cuscó

Joan Cuscó

05.02.2024 | 17:03

Balcells, al carrer ja!

Foto del perfil de carles prat

carles prat

05.02.2024 | 17:03

Que marxi al seu poble i que no emprenyi aqui. Aquesta actitud es inacceptable

Foto del perfil de enric llopis

enric llopis

05.02.2024 | 16:54

Neuròleg????