Preparem la Llista Cívica enfront la guerra dels 309 anys.

No a la brutalitat. No a l’invasió. No a la colonització!

Canvia Rússia per Espanya i tindràs l: equació.

Si us plau: canvieu Ucraïna per Catalunya i canvieu Rússia per Espanya.

No a la subjugació, no a la brutalitat. Els agressors a la presó!

Atacar i invadir Ucraïna no és una operació especial. Atacar, invadir i subjugar Catalunya també és un acte de guerra, una guerra que fa més de 309 anys que dura.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

Biden respon a Putin que Ucraïna mai no serà una victòria per a Rússia:

“No retirarem el suport i l’OTAN no es dividirà”

El president dels Estats Units avança que aquesta setmana s’aprovaran més sancions

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha avisat el president rus, Vladímir Putin, que “Ucraïna mai no serà una victòria per a Rússia”. “No retirarem el suport a Ucraïna, l’OTAN no es dividirà i no ens cansarem”, ha dit Biden en un discurs a Varsòvia estant pel primer aniversari de la guerra d’Ucraïna, país que va visitar ahir per reunir-se amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski.

Biden ha remarcat que els Estats Units mantindran el suport a Ucraïna i “defensaran la democràcia” passi el que passi i ha reivindicat que la guerra d’Ucraïna ha enfortit les democràcies i ha debilitat les autocràcies. A més, el president dels Estats Units ha avançat que aquesta setmana s’aprovaran més sancions contra Rússia.

“Rússia fracassarà i Ucraïna prevaldrà”,

ha dit Biden, tot remarcant que la brutalitat no té espai al “món lliure”.

“El món no mirarà cap a un altre costat”, ha insistit,

tot assegurant que és Rússia la que ha elegit no respectar el sistema internacional de seguretat.

“Putin ha elegit la guerra. Cada dia que la guerra continua és una elecció seva”, ha dit.

El president dels Estats Units ha defensat mantenir el suport a Kíiv a tots els nivells perquè ha advertit que

“si Ucraïna deixa de defensar-se serà la seva fi”.

<Si Catalunya deixa de defensar-se serà la nostra fi>

També ha avisat que la lluita per la llibertat no serà qüestió de “dies” i que “continuaran havent-hi dies difícils” en la guerra. A més, Biden ha subratllat que cal fer “pagar” a Rússia pels seus abusos i portar els responsables de la guerra davant la justícia per crims de guerra i contra la humanitat. També ha tingut unes paraules de solidaritat amb els refugiats i ha acusat el Kremlin de causar una crisi alimentària.

Finalment, el president dels Estats Units ha reivindicat el paper de l’OTAN en el conflicte i ha subratllat el compromís del país amb l’aliança. Sobre això, ha avançat que els Estats Units acolliran l’any que ve una cimera per celebrar el setanta-cinquè aniversari de l’organització.

Retirada del pacte nuclear

En el seu discurs, Biden no ha mencionat la retirada de Rússia del pacte nuclear New Start, anunciada avui per Putin en el discurs sobre l’estat de la nació. Sí que s’hi ha referit el secretari d’estat dels Estats Units, Antony Blinken, que ha qualificat la decisió de “molt irresponsable”. Des d’Atenes, Blinken ha titllat la retirada russa de “desafortunada i irresponsable”.

“Estarem molt atents al que faci Rússia. Ens assegurarem que ens situem de manera adequada per a la seguretat del nostre país i la dels nostres aliats”, ha afirmat.

PS1: Al CdR – Consell de la República Catalana ja ens hi hem censat 103.093 catalans lliures, ciutadans de la ja Incipient República Catalana Independent.

PS2: Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral.

