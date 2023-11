Llista Cívica, catalitzador de la unitat per a la Independència:

Fins i tot Vilaweb s’està transformant en un satèl·lit del tripartit encaixista i espanyolitzador de fet “Junts/Puigdemont, ER, PSOE”.

Darrerament només parleu d’Espanya, Espanya i Espanya. Cada vegada tinc menys feina a llegir, ni Ñ, ni Junts, ni ER, ni Puigdemont, tot el que fa olor d’això procuro ni mirar-m’ho.

Les dues darreres votacions vaig fer vot nul “Primer d’Octubre i DUI”. Si la Llista Cívica no arriba a temps hauré de tornar a fer el mateix vot.

Fins ara, Junts, ER i CUP són negats fins i tot per la Llengua, també negats per a la unitat, i ja ni cal que parlem de l’inutils que són per a la Independència.

Quina misèria

Ara, per a mi, toca la Llista Cívica, aquesta és la meva esperança, la Llista Cívica per a la República Catalana Independent, lleial, absolutament lleial al Primer d’Octubre i a la DUI catalana.

Centrem-nos, empoderem-nos, trenquem amb els retardataris i encaixistes.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables. Si no ho fem nosaltres, de viure-ho, qui ho farà?!

Ara toca la Llista Cívica per a la Independencia.

El mateix Xirinacs ens ho digué: “La Independència no és pidola, la Independència es pren” … Es fa, es viu!

.

Endavant Dolors Feliu, empeny la Llista Cívica, manté el pols i el rumb! No t’aturis!

Salvador Molins Escudé, Cos Cívic del Berguedà autoproclamat, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC

PS1:

https://www.vilaweb.cat/noticies/anc-treball-llista-civica/

PS2:

https://www.vilaweb.cat/noticies/dolors-feliu-amb-aquesta-amnistia-hem-donat-un-cop-a-un-vesper-i-ens-hem-quedat-dins-de-lhabitacio/