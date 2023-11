Catalunya Independent com els EUA, com Anglaterra, com Suïssa i com Israel.

Missiva a Occident

Catalunya completarà la “Creu d’Occident” sobre Europa un cop implementi, sense por, la DUI catalana, votada, guanyada i proclamada el 27 d’octubre de 2017, al Parlament legítim i legal de Catalunya, votat democràticament el 27 de setembre de 2015.

I ara, el 2023, que la DUI ja fa sis anys que es va votar al Parlament Català i es va guanyar per 72 diputats, 4 més que la majoria absoluta de 68 diputats, ara toca completar-la amb reforços internacionals, i implementar la República Catalana Independent, el Mandat del Poble Català del Primer d’Octubre de 2017.

Aquest text meu, missiva a Occident, que segueix, l’he publicat moltes vegades des d’abans del 2014 amb petites modificacions, cada vegada que pel context internacional ho he cregut oportú :

“La Creu d’Occident a Europa, la bandera de Sant Jordi i la nostra Estelada”

Amb Catalunya, Occident pot completar, en el marc del nostre Continent, un dels seus grans eixos, em refereixo a l’eix anglosaxó que connecta els Estats Units amb Londres i va fins Israel, un estil de democràcia i de defensa de la llibertat en el que Catalunya encaixarà bé i esdevindrà una vàlua que d’alguna manera encara resta pendent.

L’altre eix més significatiu enllaça Alemanya, França i Itàlia.

L’arc del Nord el formen països com Suècia, Noruega, Islàndia i Dinamarca, …

A més, prop d’Europa no és bo que Anglaterra i Israel es trobin gaire soles, i així amb Catalunya hi trobarien un bon aliat i una altra ferma companyia.

Els dos eixos, ben completats, dibuixaran una creu, no pas d’estels lluents com els que dibuixen la famosa i bonica constel·lació anomenada «la Creu dels Mars del Sud» brúixola i nord de vaixells i mariners al llarg de tota la història, sinó una creu formada pels diferents estels blancs i amb l’afegit de l’estel blau d’Israel, corresponents a les nacions lliures, estels que simbolitzen la llibertat dels Pobles que frueixen del suprem valor de la seva pròpia independència, estels com el que figura dins del triangle blau de la nostra estelada i els nombrosos estels blancs que també omplen de magnificència i significat la bandera dels EUA.

Salvador Molins, Berga

PS1:

No em fa confiança deixar coses respecte a la Independència de Catalunya en mans d’aquells que el 27 d’octubre de 2017 no van intentar completar la DUI, no van demanar reconeixement internacional, van ignorar el suport del Departament d’Assumptes Exterior dels EUA i la referència del president Trump de que Els Estats Units de Nord-amèrica, respectarien el resultat del Referèndum d’Autodeterminació vinculant de Catalunya, … “Serà el que s’esdevingui” li va contestar Trump a Rajoy.

PS2:

En mans d’aquesta gent, aquest mecanisme de comprovació, pot esdevenir com un ganivet de dos talls, un d’aquests talls pot ser lesiu als drets de Catalunya com a Poble i Nació mil·lenària i altres detalls importants.

No podem deixar la Independència sols en mans d’aquests polítics ni dels seus interessats partits, el Poble menut de Catalunya cal que ens responsabilitzem i empoderem en aquest sentit.

PS3:

Moltes gràcies Vicent Partal per aquest editorial i també per aquesta línia d’editorials que ens ajuden a pensar i edificar la nostra nació sencera.

PS4:

Va ser molt desafortunat quan els dies immediatament posteriors a l’1-O, l’Autoritat Nacional Palestina, enlloc de desitjar-nos sort o de donar-nos suport, va tenir la brillant idea de dir-nos als catalans que ens entenguessin amb els nostres opressors, no seria ètic que ara nosaltres els donéssim la seva mateixa vergonyant recomanació. Aquell fou un gest pel qual no es genera ni oblit, ni perdó.

PS5:

L’embolic aquest d’Israel, Espanya… i Catalunya.

PS6:

Salvador Molins, Antic Conseller de Catalunya Acció i membre de Compromesos amb la DUI, simpatitzant de l’UPDIC «Units per declarar la Independència Catalana» de Jordi Fornas ex batlle de Gallifa. Membre del Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC (Berguedans per a la Independència de Catalunya) Antic membre de “Som 10 milions”. Avui, promotor de Cossos Territorials de la República Catalana Independent per a la Llista Cívica per a la Independència de Catalunya.