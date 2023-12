1-O i DUI __ Si volem salvar la negociació de Junts/PSOE amb el Relator Suís

No podem obviar ni l’1-O, ni la DUI, si volem guanyar aquestes negociacions, si volem guanyar la Independència.

Compte amb les negociacions trampejades, per acció o per omissiò ! Algú ha començat amb el peu canviat. Algú ha imposat condicions inassumibles. Ull viu!

Ara toca “Primer d’Octubre i DUI” per això, primer de tot i sempre ens hem de mobilitzar.

En aquests moments, també segons el meu criteri qui marca el pas i condueix el camí vers el cim i el nou embat és l’ANC que resta desperta, valenta i lúcida.

Molts diuen, repetint desencertats, que no hi ha messies, que no hi ha líders, no ho discutirè, però sí que hi ha capdavanters, capitans de vaixells, comandants de naus, i alguns d’ells tenen grans virtuts. No és la mateixa, l’empenta de Dolors Feliu, que empeny i guia el rumb, que l’empenta de molts altres, adormits, despistats, …

I contradint Toni Comín, no toca silenci ni fer bondat, sinó Consell de la República, Assemblea de Representants, Consells Locals rebels i lliures, Cossos Territorials per a la Llista Cívica de la República Catalana Independent i per la DUI, aixecar-la, implementar-la, suports internacionals, desplegament de la Llei de Transició Nacional, despertar l’AMI i l’Òmnium dels sons de la “Ventafocs” que tan agrada al sistema polític català, espanyol i internacional… !

Defensar i reafirmar, contínuament i de forma manifesta, el Primer d’Octubre i la DUI catalana del 2017, i recordar que obviar-los no és pertinent de cap manera, aquesta és la millor via per demostrar als negociadors de Junts, del PSOE i respectiva entitat relatora, que fer-ho, obviar 1-O i DUI, devalua aquest procés negociador i el transforma en una veritable farsa, unes negociacions trampa, unes fake-negociacions per negar a Catalunya el Dret a la plena independència de tots els Pobles de la Terra.

“Tot Poble té Dret a la plena sobirania i a governar-se lliurement.”

Segons el meu parer, Vicent Partal, cau, com a bon català, com hi podem caure molts de nosaltres, en la trampa de la ingenuïtat, no és al PSOE i a Espanya a qui obliga aquest relator, sinó a nosaltres, l’independentisme català. Està per veure, naturalment.

De la mateixa manera que Josep Costa, tremolo davant la possibilitat de com poden acabar per a Catalunya aquestes negociacions.

Hi ha un detall fonamental que ens fa vulnerables i a més distorsiona tota l’efectivitat i l’objectiu que Puigdemont va exposar dins de les cinc condicions per a la investidura del cabdill enemic de Catalunya i debilita infinitament la nostra possibilitat d’esdevenir l’opció guanyadora.

És un fet tracendent i fonamental, obviar el Mandat del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant, del Primer d’Octubre de 2017, votat i guanyat, i també obviar la DUI catalana votada i guanyada per majoria absoluta de diputats al Parlament Català el 27 d’octubre de 2017. Aquell Parlament legítim i legal, fou votat i escollit democràticament el 27 de setembre de 2015.

Obviar el Primer d’Octubre i la DUI catalana de 2017, deixen en fals la Història de Catalunya. Ambdues gestes tenen exactament el mateix valor però manifestament en sentit contrari que la capitulació, per la part catalana, de la guerra de Successió, després de la caiguda de Barcelona, en mans dels Borbons i les tropes de Castella, l’11 de setembre del 1714.

Puigdemont i Junts, acceptant aquesta greu omissió en aquestes negociacions, posen de nou la victòria en safata de plata en mans de l’Espanya de sempre, enemiga de Catalunya, espoliadora, repressora, agressora i colonitzadora.

Els independentistes catalans, unilaterals, rupturistes, lleials al Mandat del Primer d’Octubre, no podem acceptar de cap manera aquestes negociacions, tramposes pel simple fet d’aquestes dues greus omissions, Primer d’Octubre i DUI, dirigides, de fet, a sotmetre de nou Catalunya sota el Jou Espanyol i l’Statu Quo de la Unió Europea, status subjugat als interessos inconfessables del 27 estats-nació que avui la conformen i d’entrada contraris a l’escissió de Catalunya del Regne d’Espanya.

No podem tancar els ulls davant aquest greu error i veritable injustícia contra el Poble Català mil·lenari i el seu Dret d’esdevenir plenament sobirà i independent, dret a governar-se lliurament i administrar plenament totes les seves obligacions, patrimoni i beneficis.

“Som el Poble de Catalunya.

Whe, the People of Catalonia.”

Suposo que els Jutges, notaris, fiscals, funcionaris, policies, polítics, sindicalistes, militars i “españoles todos” deuen esperar impacients, deuen frissar-se, que comencem a fer coses punibles segons ells, per poder-nos engarjolar de nou i repetir així els contes del mai no acabar dels llaços grocs, de noves amnisties xiclet i de futures negociacions trampa amb relators que ja havien treballat pel Regne d’Espanya en l’afer de la rendició d’Eta.

PS1:

Dono gràcies a Josep Costa, Albano Dante, Txell Partal i Vicent Partal per haver-me fet obrir els ulls amb aquestes Tertúlies i donat així pistes i imatges motivacionals de què hem de fer, cadascú de nosaltres i en grup, segons el propi criteri, per empènyer, a cada moment, la Catalunya sencera vers la plena Independència. I sobretot la defensa de la Llengua, no ens en descuidem!

PS2:

‘La tertúlia proscrita’: Poden pactar un referèndum a Ginebra?

