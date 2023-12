ELS MEUS 14 PROJECTES LITERARIS DE L’ANY 2024

1. Organització de les activitats culturals i literàries de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó en diades claus del calendari anual:

– 17 febrer. Dia Internacional de la llengua materna, dedicat al català del País Valencià.

– 8 març: Dia Internacional de la dona. Club de lectura

– 17 març: Dia Internacional de la poesia. Presentació del llibre de Vicent Pellicer, Vida a l’Ebre, parlo d’un riu mític i remorós.

– 23 març: Diada de Sant Jordi. Actuació del grup teatral Sinergia.

– 23 juny: Solstici d’estiu i Festa Nacional dels Països Catalans

– 11 setembre: Diada Nacional de Catalunya.

2. 1 maig. Organització de les Jornades del patrimoni dedicades a la línia defensiva per mitjà de búnkers de l’exèrcit republicà a la Guerra Civil.

3. Estrena de l’obra teatralitzada Memòria d’Argelers, a la Fira literària Joan Cid i Mulet de Jesús.

4. 23 d’abril. Estrena de l’obra A Christmas carol, by Charles Dickens, al saló d’actes de l’institut, que dirigeixo personalment, interpretada per l’alumnat de 1r de batxillerat escènic.

5. Organització de les dos jornades en homenatge a Gerard Vergés i Manuel Pérez Bonfill.

6. Publicació d’un llibre en homenatge a Gerard Vergés, en motiu del desè aniversari del seu decés.

7. Publicació de la biografia del cantautor alguerès Antonello Colledanchise a l’Alguer.

8. Preparació d’un llibre dedicat a la figura de Manuel Pérez Bonfill.

9. Publicació de poemes al llibre de la Mostra de poesia d’Alcanar.

10. Publicació al llibre col·lectiu de les tres comunicacions presentades al 1 Congrés Sebastià Juan Arbó.

11. Redacció d’una nova Ruta Tortosa la Gernika Catalana, dedicada a la figura de Sebastià Campos i Terré.

12. Participació al curs de novel·la de l’Escola d’escriptura de l’Ateneu barcelonès amb la redacció d’una novel·la dedicada a la figura de Menahem Ben Saruq.

13. Composició de poemes i contes per al bloc literari de mesvilaweb per difondre’ls a altres xarxes socials.

14. Redacció d’articles literaris i culturals per a la meua columna habitual al Setmanari l’Ebre.