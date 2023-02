Laura Borràs ha donat compliment a l’article 31.2 de la Constitució

O com fer encaixar un servei adequat en qualitat i preu en les limitacions pressupostàries

Vist el que estic veient a través dels mitjans de comunicació del cas @LauraBorras, el que veig és que l’expresidenta de la ILC ha donat ple compliment a l’art 31.2 de la Constitució que obliga als poders públics a actuar amb criteris d’eficiència i economia.

L’Isaías Herrero deuria ser, a part de drogoaddicte i una mica estrafolari, un crack. Així ho ha dit algun testimoni.

En el món de la informàtica això passa sovint. Vaig ser gerent d’una empresa informàtica durant molts anys, amb clients de tots tipus, grans i petites corporacions, i vaig veure que de vegades els genis informàtics tenen això, que són gent estrafolària. Però això no afecta a la seva professionalitat i no té perquè afectar els seus clients, en aquest cas una institució, que té tot tipus de proveïdors.

També com a exinterventor d’Administració local, he vist sovint el problema que tenen els gestors polítics, fonamentalment alcaldes i gerents d’institucions, de com fer encaixar un servei adequat en qualitat i preu en les partides pressupostàries. Normalment no era fàcil aconseguir-ho.

Que ningú dubti que les diferents lleis de contractació estan més pensades per la gran empresa contractista, que en l’eficiència dels serveis i els diners del ciutadà. Els petits ajuntaments i institucions (com la ILC) tenen moltes dificultats de trobar proveïdors adequats, com a conseqüència de procediments complexos i amb una càrrega administrativa desproporcionada, tant pel proveïdor com per les pròpies institucions.

Pel que han explicat fins ara els testimonis del judici no hi cap dubte que @LauraBorras es va comprometre a millorar les webs de la ICL, i ho va fer, i que hi ha un abans i un després, del seu pas per la Institució. En aquest sentit entenc que va complir el mandat que dóna la Constitució a tot servidor públic. I tothom sap que no n’ha tingut cap guany personal. I tampoc ha afavorit a un amic (pel que jo he pogut saber no és un amic, he buscat la forma d’informar-me’n per saber-ho). És un proveïdor més amb unes peculiars característiques personals que s’estan posant de manifest al judici.

Vull recordar que dels quatre delictes que s’acusava amb afany a Laura Borràs, n’han caigut dos, fins ara tothom parlava de fraccionaments, i ha sigut el propi president del tribunal qui ha hagut de recordar a la fiscalia, que no se la jutja per això. Però se n’ha fet tant soroll que tothom parla dels fraccionaments.

Malauradament hi estem acostumats, i és lamentable, que als adversaris polítics l’Estat espanyol, especialment si pertanyen a un Grup Objectivament Identificable, se’ls combat amb totes les eines per destruir-los, això és el #Lawfare. I és això el que cal denunciar.

22 de febrer de 2023

David Ros Serra

Exinterventor d’Administració local