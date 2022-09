Concert de Montserrat Torrent, a l’orgue restaurat per Gerhard Grenzing

Aquest darrer dissabte del mes de setembre de 2022, recent iniciada la tardor mallorquina, he tengut la satisfacció immensa de poder saludar de prop aquell orguener que vaig conèixer l’any 1969, mentre jo m’exercia com a vicari a la parròquia de Sant Nicolau, a Palma.

El jove alemany hi havia arribat per restaurar-ne l’orgue… Era Gerhard Grenzing!

Posteriorment, es dedicaria a restaurar molts d’altres orgues de Mallorca, com vaig mirar de resumir al meu blog. Si no m’he errat de comptes n’ultrapassen la vintena: Estellencs (any 1969).- Església de la Mare de Déu del Socors, Agustins, a Palma (any 1970).- Calvià (any 1971).- Convent de sant Jeroni, a Palma (any 1971).- Banyalbufar (any 1971).- Puigpunyent (any 1972).- Petra (any 1972).- Fornalutx (any 1972).- Deià (any 1972).- Parròquia de Sant Agustí, a Palma (any 1974).- Convent de Sant Domingo, a Pollença (any 1977).- Santanyí (any 1978).- Moscari (any 1980).- Parròquia de Santa Creu, a Palma (any 1981).- Llucmajor (any 1982).- Campos (any 1983).- Sa Pobla (any 1987).- Manacor (any 1997).- Inca (any 2003).- Alaró (any 2006).- Deià (any 2007).- Basílica de Sant Francesc, a Palma (any 2008).

Fa uns tres anys que vaig veure’l, per TV3, i em vaig emocionar de bon de veres. No l’havia vist, des de feia mig segle! Em vaig adonar que tots dos havíem canviat ben molt d’aspecte!

Aquest darrer dissabte del mes de setembre de 2022, emperò, l’he vist ben de prop, acompanyant i fent costat a Montserrat Torrent durant el concert d’orgue organitzat al convent de les monges de Sant Jeroni, a Ciutat.

Un concert memorable de qui, a l’edat de 96 anys, s’identifica tan plenament amb aquest instrument musical, que li fa fer allò que ella vol: ens ha mantengut captivats, més de dos centenars d’assistents a l’església de Sant Jeroni, durant més d’una hora seguida, sense bategar…

Gràcies als bons amics, Carme Vidal i Joan Brunet, en tenc imatges força emotives per mi.

Amb més de mig segle de vida per damunt, cinquanta-tres anys després, ens hem retrobat a Palma l’alemany i el mallorquí! M’ha dit que manté molt viu el bon record d’aquella etapa primera seva a Mallorca… tot recordant-me que dec ser l’únic clergue d’aquella parròquia del «Pentàgon» que encara viu i alena en aquest món…

Que descansin en pau rector, vicaris i bisbe: Pau Oliver, Bartomeu Ferrer, Pere Llabrés, Josep Clar, Joan Bisellach, Jordi Company, Rafael Álvarez… Set n’érem aleshores els clergues fixos, a la parròquia de Sant Nicolau… Més algun altre, de volander…

Visca la Vida!