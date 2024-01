AGRAÏMENTS, MOTIUS, FORMAT I PRESENTACIÓ:

AGRAÏMENTS:

M’ho han demanat… buff!! Literalment han de haver estat milers de vegades. Segurament de totes les formes que crec poden ser possibles. Fent apel·lacions a: la solidaritat, la pena, l’entusiasme, el punt d’equilibri financer, a arribar a un objectiu de persones, a que el cel es caurà! o simplement demanant que em necessiten. M’ho han fet a l’editorial i a d’altres bandes. Amb educació i sense molestar la experiència de llegir. Sols demanant-ho.

Gràcies per no deixar-ho d’intentar que finalment m’he registrat com a un nou i voluntariós subscriptor bàsic a VilaWeb.

Aquí estic, ja soc aquí! Sense el perdó d’un ni de cap de tots els deus! Ja que la primera vegada que vaig tenir constància del projecte deuria ser… a “Infovia”, si fa o no fa, la notícia que uns joves periodistes volien fer un diari de caire catalanista i on-line, amb qui sempre he simpatitzat.

Com diu la cançó, la memòria millora amb els anys, però crec recordar perfectament que vareu ser dels primers dels que jo vaig tenir constància de mudar sorprenentment el servidor de la web al estranger obrint així aquesta nova porta. Aquest fet significava mol que ara ens pot semblar del més normal. Espero no equivocar-me amb aquesta dada, que he cercat i no he trobat, però tot i així m’arrisco a dir perquè estic bastant convençut que era així. La modernitat sempre ha estat el motor.

I com si fos ahir em va fer saltar una llàgrima d’una foto ben trobada i a una editorial emocionant que tinc gravada darrera l’ull, al cap, del primer d’Octubre.

Bé, “punts”. El que vull dir en general es que a mi personalment VilaWeb m’ha tocat transversalment en molts punts importants al llarg dels anys de la meva revoltada vida.

Així que voldria aprofitar l’avinentesa, al menys de la meva novetat. Per fer un brindis de agraïment per vosaltres. La meva admiració personal per la gran generositat de fer un diari obert a tothom. Resistent a l’idea que l’economia es el sentit de les empreses i on VilaWeb es dels pocs que ho fa al més pur estil del que representava l’Internet primigeni. Amb el seu nom, VilaWeb, que explica tot d’aquesta fantàstica idea. Perquè soc testimoni que sou dels pocs que segueixen d’en peus d’aquell mon emocionant que ens va obrir els ulls com a plats a tota la humanitat i encara sou aquí. Per la vostre tossuderia que no sempre deu haver estat fàcil de mantenir en aquesta flama del mon honest, amb identitat dels fantàstics valors del catalanisme democràtic i descentralitzat. De l’economia com a mitja i que heu aconseguit defugint heroicament de fer d’aquesta la finalitat, tan sols per ser-hi. Perquè no hi dubte que es mol millor que hi sigueu a que no.

Molta gent a perdut el nord quan els gurús ens van explicar per aquelles contrades temporals dels 90 que les empresses eren fetes per guanyar diners i no pas per afegir alguna cosa extra que li pot caldre a la gent. Que van convertir a moltes en Zombies sense ànima, en esclaus sense sortida. Tractant sense sentit de fer-se rics sense adonar-se que ha qui han fet immensament rics es ella a uns altres.

Espero sincerament en alguna volta poder estrènyer la ma d’en Vicent Partal al que no he conegut encara però del que se tot de la seva manera de pensar i que espero això passi en algun dels moments de les nostres vides.

MOTIUS:

Darrera de deixar dit que quedo super-agraït a VilaWeb i si fem un salt temporal. En aquells moments de benvinguda a la idea d’un diari on-line tampoc sobtava especialment encara que a mi si em va cridar l’atenció. Era força abans del que desprès es coneixeria com “la crisi de les empreses punt com”. Es tenia com a lema que a Internet no podràs cobrar per a res perquè en el moment en que alguna cosa es feia el salt a digital era tan abundant, per tant que tot tenia de ser gratuït o proper a això. Les noticies per exemple.

En aquells pretèrits moments de formidable explosió del coneixement humà, tothom estava ben convençut que a la “Xarxa de xarxes”, com es deia a la primigènia Internet, no tenia portes, ni límits. Que qualsevol persona amb una pàgina web podia competir amb una multinacional, ja que en realitat tan ella tenia una web molt similar a la pestanya del costat. Parlem de l’època en que qualsevol es podia fer un navegadors cent per cent compatible per llegir html a casa. Que es podia muntar a casa amb unes poques línies de codi que també podies extreure del mateix internet. Ara navegadors que sempre funcionin…? a totes les pàgines, les cookies, les ssl… hi han tres mundialment mal comptats que no paren de tocar els nassos amb les actualitzacions?.

En el meu segon comentari a VilaWeb tractava de explicar a la Núria que ens parlava d’un aspecte d’Internet que ella expressa molt bé i no sols en el seu última entrada al diari. Va lligat segons el meu parer unes amb altres. I que jo segurament una mica mig regular ja que no soc escriptor, ni tan bó com ella, comentava on son les línies mestres d’on rau el problema mundial. Al menys d’un punt important que segons jo veig i que crec mereix ser explicar.

Tinc la percepció que vivim dins d’un problema de polièdric, amb moltes arestes i besants que s’han de desbrollar una a una per entendre-les. De fet crec hem caigut en la majoria de tot el que ens deien que no seria “Internet”, a uns nivells insòlits en aquells moments. Completament allunyats del que pretenia la gent al connectant-se per saber alguna cosa o connectar amb altre gent.

Així que us vull parlar de la diferència entre Planetització i Globalització des de una plana i una interfície WP, Que te Google Analitics, botons de X… pling i plang que ja no es pot evitar que hi siguin a un servidor de fora, incontroladament, no es una opció. I no tan sols d’això, tan mateix us vull parlar de solucions, de com podria evolucionar la pel·lícula en el pla intel·lectual i teòric per veure què podem fer i com es pod tenir un altre final de trajectòria previsible diferent, en el imprevisible però mesurable bé de la humanitat.

FORMAT:

Com es un problema que es pot agafar des de molts punts de vista, com si fos un cub de Rubic, aquest bloc el vull tractar com si fos un llibre que estigués escrivint. De fet per fer un llibre es recomana escriure “notetes” per indicar les idees es faran servir en el transcurs. Doncs així he ideat organitzar-ho cada entrada tindran etiquetes per començar la lectura pel punt que vulgueu d’aquest escrit. Les de avui son Agraïment, Motius,Format i Presentació i comencen per 0 ja que tot això va al principi, què es com els primers fulls… el que justament s’escriu a les darreries de qualsevol obra… Pot-ser hi hauran més etiquetes “0” desprès, encara no ho sé. Així que pot-ser tindré de fer o refer el bloc-llibre en algun punt, en alguna entrada.

Dit d’altre manera aquest es un esborrany de bloc-llibre en veu alta per si us interessa o voleu dir la vostra mentre tant arribem a les conclusions.

Perquè aquí i perquè en català? Perquè el català no es únicament un conjunt de símbols. Es un concepte mental i resistent per a mi. Per a mi es cultura, es art i es democràcia com a un mitja. Forjat o no per la necessitat de supervivència inevitable al llarg dels segles. Jo ho tracto com una forma intel·lectual de pau, de irreductibilitat i intel·ligència obligada per sobreviure als seus atacs. Més que un idioma es una manera que ha de ser la de fer i viure que vull aplicar aqui. A més es més curt si ho compareu amb l’anglès o amb el castellà. Per número de caràcters al qualsevol traductor que els compti. Encara que pugui semblar el contrari… Aquest text encara no l’he acabat però es pot fer la prova i que algú m’ho digui si ho considereu adient.

També escric per descansar, mentalment. Es teràpia crec es bo per tothom i a més sempre m’ha agradat. Em cal sortir una mica de mi mateix i alhora aportar si puc res que serveixi als altres que es el que millor em fa sentir.

I CalWeb es simplement una masia a VilaWeb des de on dic la meva al mon que tingui l’interès i m’escolti. Tampoc cal estar sempre cridant.

PRESENTACIÓ:

Rafel o Rafael es pot dir i escriure indistintament en català. A Igualada, abans segurament més que no pas ara les persones que no em coneixien em deien directament Rafel. Estic recordant a algunes que llavors ja eren grans i que he admirat sempre, pot-ser alguns mestres. Per a hisenda i per allò que es més formal soc Rafael. Rafa es com em diuen família i amics normalment. Aixó es així tan aquells que es dirigeixen a mi en català com en castellà. Es a dir, personalment no ho considero un castellanisme. Rafalin, aquest sí, també m’ho deien de petit… Que hi farem! El porter de l’edifici on vivia per exemple. De nen havia una nena molt simpàtica amiga de la meva germana que em ve ara al cap que em deia Ra-fa-e-li-i-inn amb sorna i musicalitat per cridar la meva atenció en els anys imagino. A la Macaronèsia ningú em diu normalment Rafel, soc un clar Rafael.

Darrera d’aquesta crisi d’identitat, dieu-me com vulgueu i no patiu per fallar o per que em falteu al respecte.

No em considero ningú especial com per donar lliçons, ni us escric per impressionar o fer-me notori, encara que segurament ho faré per que penso que tinc molta facilitat per l’anàlisi. Tan sols tracto de mostrar en aquest projecte de bloc-llibre que les coses es poden fer d’altres maneres, d’altres vies, hi ha altres maneres de fer, altres mitjans, hi han solucions, coses que es poden provar.

No es el cas però imagineu-me com una persona d’una alçada estranya, o bé molt alt o bé molt baix, condició que li fa tenir una perspectiva de les coses diferent tan sols pel punt d’observació diferent. Res especial. Tan sols que les diferencies i el contrast es fan amb dades. Ajuntant dades es fan les informacions. El coneixement es fa amb les conclusions del encreuament de les informacions. Quan més informació, més difícil es caure en coneixements i es per això es bo tenir dades.

No sols gràcies a VB també a qualsevol lector per arribar a aquest punt i seguit, d’aquest bloc-llibre.