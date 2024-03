Cecili Buele ha escrit: A l’Arxiu municipal de sa Pobla, s’hi recullen grans col·leccions de llibres d’autors poblers, entre els quals Miquel López Crespí, qui ha fet donació de més de 4.000 volums de la seva biblioteca particular. Tot i que a l’actualitat el Consell de Mallorca els està digitalitzant, a Can Cirera Prim ja hi han destinat unes prestatgeries on col·locar-ne una selecció.