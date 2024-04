Illes – Els joves comunistes de tendència trotsquista: les JEC

Les JEC: la lluita per a República i el Comitè de Solidaritat amb el Poble Xilè

El debat “Monarquia o República” fou amagat al poble per les forces reformistes i els franquistes reciclats que, en pactes secrets, anaren bastint una democràcia controlada. Tan sols l’esquerra conseqüent (a les Illes MCI, OEC, PSM, entre d’altres) continuàrem el combat en favor del dret a l’autodeterminació i en favor de la república. En l’acció feta a Ciutat de Mallorca el 14 d’abril de 1978 hi participaren activament el PSM(PSI), el MCI, l’OEC, la LCR, les JEC…

Tant a Ciutat com a la resta de pobles on hi havia implantació dels nostres partits hi hagué penjada de pancartes i repartida de fulls volants demanant un referèndum per a saber si el poble realment acceptava la monarquia o no. No cal dir que Policia Nacional i grups nazifeixistes actuaren amb contundència contra els nostres piquets de propaganda i informatius. En l’edició de l’horabaixa del diari Última Hora, sota un gran titular que deia “Jornada Conflictiva. Hoy, aniversario de la Segunda República”, era reproduïda una fotografia de la plaça d’Espanya on es podia veure un dels nostres militants més actius, l’amic Antoni Mir (l’expresident de l’OCB) sota una pancarta del nostre partit que deia: “14 d’abril. Per una Constitució democràtica. Referèndum: Monarquia o República”.

Però aquestes accions foren fortament reprimides. Qui signa aquest article anava amb els companys que foren detinguts a la Via Roma, quan posaven les pancartes en favor d’una república democràtica. Estranyament -sovint eren silenciades o criminalitzades les accions de l’esquerra revolucionària-, els diversos diaris oficials de Ciutat es feren ressò dels esdeveniments de dia 14. Diario de Mallorca (15 d’abril de 1978) informava de les detencions de partidaris de la república dient: “Sobre las cinco de la tarde de ayer la Policia Armada detuvo a Mateu Ramis, secretario general de l’Organització d’Esquerra Comunista” (OEC); a Jesús Vivas, secretario general del “Moviment Comunista de les Illes” (MCI); a Manuel Pastor, militante del MCI; y a Manuel Cárdenas, independiente. La detención se produjo en Vía Roma cuando se hallaban repartiendo octavillas de un comunicado referente al aniversario de la Segunda República y que firmaban cuatro partidos de la izquierda extraparlamentaria: PSM-PSI, OEC, MCI y LCR”.

El periodista Joan Martorell des de l’Última Hora també es feia eco de les detencions, matisant que, quasi un any després de les primeres eleccions dites democràtiques, la república era “Un tema intocable” (aquest era el títol de la seva crònica). El feixisme, Fuerza Nueva i una conjunció on hi jugaven grups secrets de pressió (els “incontralats” de tota mena), juntament amb les organitzacions partidàries de la monarquia, “la sagrada unidad de España” i el capitalisme (és a dir, UCD, PSOE, PCE, AP, etc.), ajudaren a crear un clima de pànic tot criminalitzant qualsevol acció que tengués rea a veure amb la lluita republicana, nacionalista o autènticament socialista. A la mateixa crònica de Joan Martorell, damunt el titular “Un tema intocable” es podia llegir igualment: “Ayer, 14 de abril: cuatro detenciones, una bomba y numerosos carteles”. Sense que en Joan Martorell pensàs gaire en les implicacions polítiques d’aquesta mena de titulars, el cert és que, per a la gent del carrer, novament la premsa associava “república” amb “bombes” i “incidents”. Val a dir que els “incidents” eren simplement la collocació de banderes, pancartes o la normal i pacífica repartida de fulls volants en favor d’un referèndum perquè el poble pogués escollir la forma d’estat que preferís. Novament el PSM, l’OEC, la LCR, el MCI, els partits autènticament republicans, érem criminalitzats, malgrat aquesta vegada fos de manera involuntària.

Les JEC eren sempre a l’avantguarda de totes les mogudes en favor dels drets de la joventut treballadora i estudiantil de les Illes o en favor de la lluita dels pobles de l’estat per aconseguir el dret d’autodeterminació. Igualment, els podies trobar organitzant actes en contra de la Junta Militar xilena, en favor dels drets de la dona, al capdavant de les mobilitzacions ecologistes, contra els crims que internacionalment promovia el feixisme, la CIA o qualsevol dels blocs agressius dels diferents imperialismes que es repartien el món.

Record a la perfecció com les JEC, pel setembre de 1977, foren l’avantguarda de la lluita en record de Xile i el seu combat contra el feixisme. S’apropava el quart aniversari del cop d’Estat de la burgesia xilena contra l’esquerra en aquell país d’Amèrica Llatina que havia volgut enfrontar-se amb les multinacionals i els nord-americans. El govern de la Unitat Popular (socialistes, comunistes, cristians pel socialisme, grups revolucionaris, etc.) provaren de nacionalitzar la indústria del coure (en mans del capitalisme internacional). Allò va significar la sentència de mort de la democràcia xilena. Aquest mínim intent per a provar de controlar alguna de les riqueses naturals del país, de bastir una independència econòmica lluny de la formalitat d’himnes i banderes (en teoria, tots els països ho són, d’independents, mentre no vulguin modificar l’estatus socioeconòmic dictat pel capitalisme i l’imperialisme mundial) restà ensorrat. El sagnant cop d’estat de la burgesia anticomunista costà la vida, no sols al president constitucional, el socialista Salvador Allende (que morí, metralleta en mà, mentre la força aèria feixista bombardejava el Palau de la Moneda, a Santiago de Xile), sinó a més de trenta mil xilens (especialment socialistes i comunistes, membres de les comunitats de base, cristians pel socialisme partidaris de la teologia de l’alliberament, sindicalistes, membres de societats culturals, etc., etc.).