Escriptors amb els genocides del nostre poble! 

Un bon article de Pere Antoni Pons en el diari AraBalears – Col·laboracionistes de la foscor Un llibre analitza la relació de diversos intel·lectuals amb el franquisme

Palma A més de tots els mals que infligeixen per la seva pròpia naturalesa violenta -repressió, assassinats, exili forçat, incultura…-, les dictadures també intoxiquen tot allò que està relacionat amb elles. Un bon exemple d’aquesta intoxicació el trobam en la dificultat d’estudiar desapassionadament i des del rigor els autors de la cultura catalana que varen donar suport al bàndol sublevat durant la Guerra Civil i, més endavant, a la dictadura de Franco. Durant anys, el tema va ser tractat majoritàriament com una anomalia aberrant i gairebé incomprensible. Com es podia entendre que representants destacats de les lletres catalanes haguessin fet costat a l’home i al règim que justament pretenien destruir la cultura de què ells formaven part i eradicar la llengua amb què ells escrivien? (Ara Balears, 26-II-2014)

