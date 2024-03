El Maig del 68 i els poetes mallorquins

Les ciutats imaginades el món dels somnis i del desig

En el llibre Les ciutats imaginades , el poemari que ha editat recentment Cossetània Edicions de Tarragona, la joventut de l’home és contemplada sovint com un camí obert a totes les possibilitats. Ho podem veure en el poema “Estació d’Austerlitz”, on hom recorda els lluminosos dies de Maig del 68, els amors juvenils, els viatges, les manifestacions amb gents d’uns altres països lluitant per les mateixes idees i principis que ens sostenien i ens impulsaven a continuar sempre endavant… Aquests versos diuen: “Aleshores érem plens d’esperances i ens bastava sentir / les llambordes parisenques sota els peus per a pensar / que mai no arribarien les encarcarades hores submergides, / el punyent aldarull de tants dies agònics, / la nit que mataren Puig Antich.”.

El poemari Les ciutats imaginades vol deixar constància de les sensacions tengudes en algunes ciutats visitades per l’autor i de les quals li han quedat uns records perennes. Es tracta de reviure amb la memòria aquells moments de joiosa nostàlgia que el temps va escombrant a poc a poc. En els poemes podrem trobar la presència concreta de París, Londres, Roma, Atenes, Venècia, Dublín, Belfast, Derry, El Caire, Saqqarà, Moscou, Lisboa… La presència de les ciutats, dels indrets estimats per l’autor… Hi ha igualment una evident similitud amb la forma i el contingut del poemari El cant de la sibil·la . No endebades ambdós llibres han estat escrits en la mateixa època.

En el llibre que ha editat recentment Brosquil Edicions del País Valencià, El cant de la sibil·la , eren Mallorca i els paisatges de la infantesa els protagonistes essencials de la majoria de poemes. Tanmateix, els records, inexorablement, et portaven a altres indrets, a altres contrades amb idèntica o superior càrrega de sentiments i evocacions que els indrets mallorquins. Per això, i de forma quasi simultània, s’anaven congriant els poemes dedicats a Lisboa o París, a Roma o Atenes, al Caire o Venècia. En un determinat moment, després d’anys i més anys d’anar acumulant poemes, vaig decidir-me per bastir dos poemaris amb temàtiques una mica diferenciades. Tanmateix l’alè vital que viatja per les pàgines dels dos llibres és el mateix. Si s’analitzen amb cura aquests poemaris es veurà que, de la feina feta en aquells anys, podrien haver sortit dos llibres amb una perfecta mescladissa de temes i situacions. L’opció que vaig escollir era una entre moltes i no vol dir que fos la més encertada. Separar els poemes per les temàtiques i continguts no vol dir que sigui el millor sistema per a construir un poemari dens i coherent. No. Senzillament, fent ús de la llibertat creativa, qui sap si una de les poques que ens resten!, vaig fer aquesta opció com n’hauria fet una de diferent i per això, de la feina de selecció, anaren sortint els llibres que he escrit al llarg d’aquests darrers anys: El cant de la sibil·la . Temps moderns: homenatge al cinema, Calendaris de sal (inèdit encara en aquests moments) i Les ciutats imaginades .

Però no tot són ciutats pels carrers de les quals el poeta hi ha caminat, s’ha manifestat, ha fet l’amor o ha plorat al costat d’algun d’aquells llunyans amors juvenils. En el llibre hi ha també la presència de les ciutats de la memòria, les ciutats del passat, aquelles que palpitaven en un temps en el qual encara no havia nascut l’escriptor però que, temps i ciutats, formen part de l’imaginari del poeta talment fos la Irlanda real, la viscuda per l’autor del poemari a finals dels seixanta o el Londres i la Venècia de començaments dels setanta. Hi ha uns versos que ho deixen tot ben indicat. En el poema “Va ser com si pronunciassis un conjur” llegim: “Ara caminàvem per la ciutat en flames / de la nostra imaginació desfermada.”. I, un poc més endavant, es pot anar aprofundint en la intenció de l’autor: “Talment com si en lloc d’agafar el tren / haguéssim pujat dalt un estrany giny que ens portava / a una nova dimensió del temps i de l’espai”. En resum, són viatges imaginaris a situacions i indrets que han condicionat i condicionen encara l’existència de l’autor: el París de la Revolució de 1789 o de la Comuna de 1871 sense mancar-hi el Moscou de l’any 1917, quan semblava que el món, com diu la lletra de la Internacional, havia de canviar de base i els que avui no són res demà serien tot.

Aquest imaginari viatge al París de la revolució del segle XVIII el podem trobar en el poema “Va ser com si pronunciassis un conjur”. De cop i volta, de forma sobtada, el lector que tengui l’esperit obert i l’ànim disposat per a fruir de les propostes que hi ha en el poemari es pot trobar enmig de la gran revolució parisenca. S’hi diu: “El roig sol naixent il·lumina la sorollosa festa del poble. / Dringadissa de luxoses vaixelles trencades. / Hi ha sorprenents balls d’al·lotes nues, / capcinejant, / indicant el camí. / Els crits de ‘A la Bastilla!’ fan tremolar les parets de les cases”.

La tensió dels versos ve donada precisament per aquest llarg i profund viatge envers el passat, envers una realitat a voltes autèntica i altres irreal. Una realitat a voltes procedent del món dels somnis i dels desigs. El que són ben reals són els evanescents moments de felicitat que l’escriptor vol que hi restin reflectits. Potser, és un pensament subconscient, però que condiciona el poemari, tots els poemaris escrits aquests darrers anys. I tot això malgrat que el poema “Record de Saqqarà” palesa la inutilitat de l’intent quan llegim: “Vana provatura de recapturar el temps esvanit / amb tot de metàfores apreses als llibres i una munió d’imprecises paraules / esclatant sorollosament damunt aquests fulls.”. Versos escrits en moments de forta melangia i sobtat pessimisme. ¿Els resultats final de la feina poètica de prop de quaranta anys, la vida d’un escriptor es redueix, doncs, a constatar la “vana provatura” de recapturar el temps esvanit “amb tot de metàfores apreses als llibres i una munió d’imprecises paraules”?

El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach i el batle de Tarragona, Joan Miquel Nadal van destacar la importància d’aquests premis dins el panorama literari català.

Tarragona marcava el pols cultural dels Països Catalans. El diari El Punt informava d’aquest important esdeveniment cultural, uns dels principals i de més prestigi dels que es lliuren per treballs presentats per escriptors i investigadors del Principat, País Valencià i les Illes.

Antoni Pladevall i Miquel López Crespí amb Terres de lloguer i Les ciutats imaginades guanyen els Premis de novel·la i poesia de l’any 2005.

Tarragona, amb aquesta Nit de Premis Literaris “Ciutat de Tarragona 2005”, marcava el pols cultural dels Països Catalans. El diari El Punt informava d’aquest important esdeveniment cultural, uns dels principals i de més prestigi dels que es lliuren per treballs presentats per escriptors i investigadors del Principat, País Valencià i les Illes: “Música, circ i poesia es van donar la mà ahir en la gala de lliurament dels Premis Ciutat de Tarragona, que va tenir lloc en el transcurs d’un sopar al restaurant Fortí de la reina. Els directors de teatre Magda Puyo i Ramon Simó van ser els encarregats de dirigir la tradicional Nit de Premis, que van presentar els actors Maria Molins i Fèlix Pons i en què van actuar el grup musical Lisboa Zentral Cafè i els trapezistes Gente Colgada. […] Els dos actors protagonistes van anar recitant fragments de diversos poetes i escriptors, com Joan Puig i Ferreter, José Saramago, Dolors Miquel, Pere Quart, Joan Brossa, Agustí Bartra i Josep Vicenç Foix. L’acte va ser organitzat per l’Ajuntament de Tarragona, l’Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. El sopar literari va reunir prop de dues-centes persones i diverses autoritats polítiques presidides per l’alcalde de la ciutat, Joan Miquel Nadal, i el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach que van destacar la importància d’aquests premis dins el panorama literari català”.

En la informació de Carina Filella publicada en El Punt podem llegir, en referència al premi de novel·la: “A Terres de lloguer , Antoni Pladevall basteix ‘una història de perdedors’ que ‘intenta reflexionar sobre una realitat molt actual a la qual sovint vivim d’esquena: la desaparició imparable dels pagesos masovers, dels llogaters de la terra; i també és una reflexió sobre el futur incert de la pagesia en general’. […] Antoni Pladevall és doctor en filologia clàssica i professor de grec i llatí. Es va iniciar en la narrativa amb el dietari La mentida original (2000) i també és autor de La lliça bruta i Massey Fergunson 35 , a més d’haver publicat dos poemaris ( Les noies de l’hoste i Quadern de Can Garbells ) i diversos estudis historiogràfics i articles de crítica literària”.

El Premi de Poesia, lliurat per un jurat format Xavier Amorós, Jaume Pérez Montaner, Francesc Roig, Montserrat Abelló i Gerard Vergés va correspondre al poemari de Miquel López Crespí Les ciutats imaginades . En referència al poemari de l’escriptor de sa Pobla, Marcos Torio, responsable de les pàgines de Cultura del diari El Mundo-El Día de Baleares , va escriure: “El escritor Miquel López Crespí recibió ayer el Premio de Poesía Ciutat de Tarragona 2005 por Les Ciutats Imaginades , un libro de cuarenta poemas basado en los viajes realizados por el literato a través de toda Europa en las últimas cuatro décadas.

‘El columnista de El Mundo-El Día de Baleares ha puesto rima a ‘un montón de recuerdos difuminados por el paso del tiempo’ porque ‘todos los libros son la vida del poeta’. Aunque se haya centrado en los viajes, ‘la infancia, el paisaje, la Mallorca preturística’ están presentes como parte de su trayectoria y de unas vivencias imborrables. Ha querido ‘dejar constancia de ese pasado a través de pinceladas’ que salpican todo el continente. Roma, París, Moscú, Atenas, Londres, Belfast, Dublín, Belgrado, Praga, Lisboa, Derry, Barcelona, Madrid, El Cairo, Florencia, Génova, Sofía, Varna, Estambul o Venecia llenan las páginas de ese ‘primer efecto sentimental y nostálgico’ que López Crespí ha recuperado años después de visitar esas ciudades.

‘A las ciudades se unen la evocación de amigos, historias y espacios que condicionan la vida cotidiana del escritor y que forman parte de algunas de las constantes de su obra: la lucha contra el paso del tiempo, la muerte, el amor y la amistad. Por todo esto ha decidido sacar a la luz este poemario y nota que ‘al llegar a una cierta edad, se nota mucho más cómo va pasando el tiempo’.

Comprometido políticamente, López Crespí se adentra, entre otras, en la Lisboa del 74 y aporta su particular visión sobre el París del 68. Se declara incapaz de quedarse sólo con una urbe: ‘Todas las he vivido de diferente forma’. Y añade: ‘Somos ciudadanos de todo el mundo’.

‘El premio ha sido otorgado por un jurado formado por los escritores Xavier Amorós, Jaume Pérez Montaner, Montserrat Abelló, Francesc Roig y Gerard Vergés que reconocieron en Les Ciutats Imaginades ‘un poemario que conjuga imágenes de algunas ciudades reales o imaginadas con el lazo afectivo del juego poético’.

‘El autor de Sa Pobla continúa su prolífica trayectoria y la publicación de este poemario premiado se suma a la de otros como Temps moderns: homenatge al cinema , Lletra de batalla o El cant de la Sibil·la . En menos de un año también ha visto como llegaban a las librerías las novelas El darrer hivern de Chopin i George Sand , Corambé: el dietari de George Sand o Defalliment: memòries de Miquel Costa i Llobera . Además, la Universitat de les Illes Balears ha editado las obras Acte únic y Els anys del desig més ardent en su colección de teatro Tepsis”.

Miquel López Crespí (sa Pobla, Mallorca 1946) és novel·lista, autor teatral, poeta, historiador i assagista. L’any 1969 l’escriptor començà les seves col·laboracions (especialment literàries) en els diaris de les Illes: Diario de Mallorca, Última Hora, Cort…

Miquel López Crespí ha guanyat diversos premis literaris de poesia, novel·la, contes, teatre i narrativa juvenil entre els quals podríem destacar: “Ciutat de Palma de Teatre 1974”, “Ciutat de Palma de Narrativa” (1991), “Joanot Martorell” de narrativa (València), “Pompeu Fabra 1984”, “Joan Santamaria 1989” (Barcelona), Premis Ciutat de València (de poesia i narrativa), Premi Especial Born de Teatre, Premi Teatre Principal-Consell Insular de Mallorca de Teatre, “Marià Vayreda” de narrativa (Girona), Premi de les Lletres 1987 (Mallorca), Premi de Narrativa “Miquel Àngel Riera”, Premi Valldaura de novella (Barcelona), Premi de teatre “Carles Arniches” (Alacant), Principat d’Andorra (Grandalla) de Poesia, Premi de Literatura “Serra i Moret 1993” de la Generalitat de Catalunya, Premi de Poesia del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Premi de Literatura de l’Ateneu de Maó (Menorca), Premi Nacional de Literatura “Camilo José Cela”, Premi de Poesia “Ibn Hazm 2003″…

Col·laborador dels suplements de cultura dels diaris de les Illes, Miquel López Crespí ha publicat centenars d’articles dedicats a la literatura i la història de Mallorca. Actualment té diverses seccions fixes a diaris i revistes. Entre 1996 i 1998 va publicar més de dos-cents articles referents a la història de Mallorca en el Diari de Balears . D’ençà 1999 ha escrit centenars d’articles en català en el diari El Mundo-El Día de Baleares . Durant molts d’anys portà la secció d’entrevistes del suplement de cultura del diari Última Hora i de la revista de l’Obra Cultural Balear El Mirall .[…]

El Premi Jaume Vidal Alcover de traducció, va ser guanyat pel valencià Jaume Ortolà per la traducció de la primera part de Faust , de Goethe. Josep Gironès obtengué el Rovira i Virgili d’assaig per Planys de figuera blanca . El Tinet de narrativa curta per Internet va ser per Lluís Oliván i la seva obra Dos germans asimètrics . Salvador J, Rovira, obtenia el Gramunt Subiela d’història per La restauració a Tarragona. Plàcid Maria de Montoliu de Sarriera, primer marquès de Montoliu (1828-18899) . Finalment el Joan Amades de cultura popular va ser per Jordi Garcia i Àngel Vergès. Per l’obra El drac aquós . Les obres guanyadores seran publicades per prestigioses editorials dels Països Catalans: Columna Edicions, editarà el Premi de Novel·la i el de traducció; Cossetània Edicions publicarà el poemari de Miquel López Crespí Les ciutats imaginades ; Edicions l’Agulla publicarà el premi de cultura popular i Arola Editors traurà al carrer el Rovira i Virgili d’assaig i el Gramunt Subiela d’història. (Redacció)

Publicat en la revista L’Estel(1-I-06).