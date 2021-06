Deixem-nos de tonteries: AMNISTIA!

Trobe que ja està bé i que després de més de 1.300 dies de presó venjativa, la societat ha de dir la seua i manifestar-se a favor d’una AMNISTIA clara i contundent sobre els presos polítics i les persones que es troben a l’exili obligat per manca de rigor dels tribunals que els han jutjat.

Convé fer costat des de totes les terres que compartim una mateixa cultura, a les persones implicades i no malbaratar l’esforç que tot un poble va fer l’1 d’Octubre de 2017. Devem honorar la ciutadania catalana que van fer possible, amb la seua determinació i valentia, desafiant amenaces i violències, posant el seu propi cos com a escut protector de les urnes, una victòria que és la base fundacional que legitima la constitució de la república catalana per totes les vies democràtiques possibles.

Perquè s’ha de reconèixer que l’1 d’octubre de 2017, el poble català va assolir la victòria democràtica més gran que haja pogut protagonitzar des del final d ela nit negra del franquisme. Més de dos milions d epersones van fer possible el primer referèndum d’autodeterminació convocat i organitzat pel Govern de la Generalitat i aprovat per llei del Parlament de Catalunya. Un referèndum proposat per les institucions legítimes dels ciutadans de Catalunya, dipositàries de la sobirania popular.

L’organització i la participació ciutadana van ser un èxit sense contestació ni precedents. Una victòria de la democràcia i una derrota de la violència aplicada per les forces de seguretat d’un estat ancorat en el temps de les colònies i d’uns tribunals que han substanciat la venjança en forma de sentència pètria i amb olor de naftalina.