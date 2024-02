Evita el fracàs escolar: La importància de triar una bona ESO

Segons dades publicades per diferents medis, el fracàs escolar a Catalunya i Sabadell és un desafiament que afecta a un considerable percentatge d’estudiants.

El 2022, l’abandonament escolar prematur a Catalunya va superar la mitjana espanyola amb un 16,69%, reflectint un problema significatiu en retenció i finalització de l’educació secundària.

En les etapes posteriors de Batxillerat i Formació Professional, l’alumnat que finalitza aquests estudis baixa al 56% respecte al 80% que supera l’ESO. Tot i que les dades específiques de Sabadell no estan disponibles, la situació a nivell regional demanda atenció.

Per tot això, és de gran importància una bona elecció de col·legi amb una bona Educació Secundària Obligatòria (ESO) per prevenir el fracàs escolar amb antelació.

La clau: una bona ESO per prevenir el fracàs escolar:



L’estudi d’una bona ESO és fonamental per prevenir el fracàs escolar i no són aïllats els casos de famílies que canvien de col·legi als seus fills quan ja han començat aquesta etapa.

La manca d’habilitats per a l’estudi, estratègies d’aprenentatge autònom i orientació educativa personalitzada són factors que contribueixen al fracàs. Una formació sòlida a l’ESO pot dotar als estudiants de les habilitats i estratègies necessàries per a un aprenentatge sòlid i que asseguri un bon resultat en etapes d’estudis posteriors ajudant a prevenir el fracàs escolar en el seu transcurs.

Com triar un bon col·legi d’ESO. Factors a tenir en compte:



* Proximitat del centre: Un col·legi proper facilita l’assistència regular i la participació dels pares en la comunitat educativa.

* Projecte educatiu: Avaluar l’enfocament pedagògic i els valors del col·legi és essencial per garantir una educació alineada amb les necessitats de l’estudiant.

* Oferta educativa de continuïtat: La possibilitat de continuar en el mateix grup educatiu facilita la transició cap a nivells educatius superiors.

* Serveis addicionals: Considerar serveis complementaris, com suport psicopedagògic, activitats extraescolars i programes d’idiomes.

Ramar 2 ESO: Un referent en aquesta etapa



