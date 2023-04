Souleymane Cissé, Carrossa d’Or 2023

Al marc de la Quinzena dels Cineastes, en la seva sessió inaugural, es lliura cada any l’anomenada Carrossa d’Or, que concedeix la Societé des Réalisateurs et Réalisatrices de Films (SRF). Es tracta d’un guardó que van crear el 2002 per tal de retre homenatge a un cineasta que hagi marcat la història del cinema, per la seva audàcia, la seva exigència i la seva intransigència en la posada en escena. Enguany el premiat és el cineasta malià Souleymane Cissé.

De 82 anys, Souleymane Cissé és director, productor, guionista i exhibidor. En els seus 50 anys de carrera s’ha convertit en el símbol de la llibertat creativa, tant poètica com política, que el converteix en un pregoner del seu continent i un monument del cinema a tot el món, subratlla la SRF en una nota de premsa. Cissé va néixer a Bamako i va començar els seus estudis a Dakar, abans d’anar a estudiar cinema a Moscou. El 1975 va rodar “Den Muso“, el primer llargmetratge malià en llengua bambara, prohibit per les autoritats, i va ser seleccionat diverses vegades a Canes, on va guanyar el premi del jurat al Festival el 1987 amb “Yeelen” / “La Llum”.

L’any passat, la Carrossa d’Or fou per a la nord-americana Kelly Reichardt i, amb anterioritat l’han rebut un llarg estol de personalitats, com Jane Campion, Jim Jarmusch, Martin Scorsese, Frederick Wiseman, Aki Kaurismaki, Jia Zhangke, Agnès Varda…