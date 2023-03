S’estrena, a pocs cines, “Sick of Myself” -en VOSC i VC

Aquesta setmana s’estrena al Principat, en molt poques sales -en VOSC (Screenbox Funatic de Lleida i CineBaix de Sant Feliu de Llobregat) i en VC-:

SICK OF MYSELF / SYK PIKE, de Kristoffer BORGLI. Informació: produïda per Oslo Pictures (The Worst Person in the World). Sinopsi: Comèdia noruega. La Signe i en Thomas es troben en una relació no saludable i competitiva que pren un gir viciós quan en Thomas de sobte s’expressa com a artista contemporani. En resposta, la Signe fa un intent desesperat de recuperar el seu estatus creant-se una nova personalitat, decidida a cridar l’atenció i atraure simpaties. Repartiment: Kristine Kujath Thorp (Signe), Eirik Sæther (Thomas).

Presentada a la secció ‘Un Certain Regard’ del Festival de Canes 2022, en vaig poder recollir molt poques reaccions:

Screen International en destaca, a Twitter: Du la idea a extrems de terror corporal. I en un altre tuit hi afegeix: un desnivell de to que apareix periòdicament a la pel·lícula fa que la sàtira no sempre rosegui tan profundament com podria. Marta Balaga, a Cineuropa: La inoblidable pel·lícula de Kristoffer Borgli, una de les millors del festival, és deliciosament enfurismadora (..) Aquesta és l’única pel·lícula que ningú ha vist a venir.