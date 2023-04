Louis Garrel: l’excés d’un escarràs de feina

Aquest divendres s’estrena “L’innocent“, pel·lícula dirigida, co-escrita i protagonitzada per Louis Garrel. És un cas digne d’estudi, el del Louis Garrel d’aquest darrer any: ha aparegut fins a 8 pel·lícules i encara n’ha dirigit aquesta. Un escarràs que cau en l’excés de feina. Actiu des de ben jovenet (va posar-se davant la càmera als 6 anys, si bé va començar la carrera actoral als 18), era una presència a pantalla que prometia. I treballant tant i tant ara, corre el perill de cremar-se. Sembla, però, que també se’n surt; si bé, com a actor, no sé si està fent res que artísticament se li destaqui (tanmateix, “L’innocent” congrià 11 nominacions -entre les quals, les d’ell com a intèrpret, director i coguionista- i 2 guardons als César -per a ell, el de co-guionista-).

Aquest darrer any, 2022, ha posat la veu a “Coma“, de Bertrand Bonello; ha tingut el seu paper a “L’envol“/ “Scarlet”, de Pietro Marcello (Quinzena dels Realitzadors – Canes 2022); ha estat Patrice Chéreau a “Les Amandiers” / “Forever Young” / “La gran juventud”, de Valeria Bruni Tedeschi (Competició – Canes 2022); ha incorporat el fill inquiet pel casament de sa mare a la seva “L’innocent” (Fora de Competició – Canes 2022); encara ha tingut temps per a posar la veu a un robot en el video joc ‘Stray‘; ha fet d’Ombra a “L’ombra de Caravaggio“, de Michele Placido, i ha treballat en aquest 2022 als films estrenats el 2023, “Le grand Chariot“, del seu pare Philippe Garrel (Competició – Berlín 2023), i “Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan“, de Martin Bourboulon (en què és el rei Lluís XIII).

El que he dit: l’excés d’un escarràs de feina!