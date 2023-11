Divendres s’estrena “Ruta salvatge”, de Marc Recha

Diuen que “Ruta salvatge” és un Marc Recha diferent, més ‘assequible’ (asseguren que es tracta d’un thriller amb aires de western contemporani). Ho podrem veure a partir de divendres, que arriba a les nostres pantalles.

Sinopsi: Una dona que havia treballat com a pilot d’helicòpter fent rescats de muntanya viu ara instal·lada a la Cerdanya amb el seu fill adolescent. Fa més d’una dècada que es dedica a fer de jardinera en urbanitzacions de luxe i té ganes de canviar de feina i de dedicar-se a pilotar una avioneta turística. Tanmatex, l’arribada d’uns estranys que s’instal·len a un xalet de la urbanització li capgira la vida i la de les persones que més s’estima, fent sobreeixir el seu passat més terrible.

Amb Sergi López, Montse Germán, Lluís Soler, Marc Martínez, Sergej Trifunovic, Boris Isakovic, Kemal Rizvanovic.

Guió: Nadine Lamari i Marc Recha.

Rodada a: la Cerdanya, on un paisatgista consumat com en Marc Recha ha d’haver aprofitat tots els espais naturals per a treure’n profit.

Enllaços: IMDB.