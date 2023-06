L’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la UAB present al Mercat de l’Audiovisual de Catalunya

Dimecres 14 de juny a Roca Humbert Fàbrica de les Arts de Granollers se celebrarà una nova edició del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya. Com és habitual, el certamen reuneix a professionals per conèixer les tendències de continguts i models d’explotació i les novetats tecnològiques i de programació. El programa d’aquest any compta amb més d’una vintena de sessions i uns 70 convidats, entre ponents i presentadors. A més, a Fira MAC hi participaran 20 companyies mostrant els seus productes. El MAC també acollirà la tercera edició de la Trobada del Podcàsting a Catalunya i els Premis de Comunicació Local, impulsats per la Diputació de Barcelona.

Dimecres, a les 11 del matí, a la Sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert, es farà la presentació de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona ( https://arxiuradio.uab.cat/). Actualment, recull més de 3.900 fragments d’unes 750 ràdios catalanes i espanyoles, que es poden escoltar als dials de Catalunya, de totes les tipologies i èpoques. Unes 230 localitats hi estan representades. La ràdio municipal hi té una presència destacada, amb més de 200 emissores recollides i documentades. La presentació anirà a càrrec de Cinto Niqui (director de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya (ASRC), professor associat del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB i director de L’altra ràdio de Ràdio) i Maria Teresa Santos Prados (gestora de la col·lecció de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB).