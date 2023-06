L’altra ràdio del dimecres 28 de juny de 2023, a les 14:05 hores

El dimecres 28 de juny de 2023, a les 14:05 hores, L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, els continguts que us oferirà són els següents.

Apps, webs i bolets, amb Xavier García.

Tertúlia de la ràdio i la televisió internacional amb Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB i Cinto Niqui.

Periodisme contemporani, amb Josep Lluís Micó catedràtic de periodisme de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.

La radioafició amb Joan Peramiquel, president de l’Associació Radioaficionats de Catalunya.

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor.

La supercomputació amb Jordi Torres, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, especialista en Arquitectura de Computadors i responsable del grup de tecnologies emergents per a la intel·ligència artificial del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.

Robòtica amb Andreu Veà, fundador i president de l’Associació CovidWarriors.

L’altra ràdio a l’escola, amb Pitu Martínez.

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat