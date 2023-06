Escolta L’altra ràdio del dimecres 14 de juny de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 14 de juny de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Avui 14 de juny a Roca Humbert Fàbrica de les Arts de Granollers s’està celebrant una nova edició del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya. Durant el matí s’ha fet la presentació de l’Informe del Sector Audiovisual 2022 i s’ha tractat de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya. També s’ha fet la presentació de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la UAB, destacant que recull més de dues-centes emissores municipals. Escolta-ho al minut 4’42 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

Avui 14 de juny s’està celebrant el +RAIN Film Festival, el primer festival a Europa de films generats amb intel·ligència artificial. Des de les 9 del matí fins les 11 de la nit s’estan fent les projeccions, ponències i debats al campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, al carrer Roc Boronat, 138, de Barcelona. Escolta-ho al minut 6’39 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

Demà dijous 15 de juny, a les 18:30 hores, a la seu del Cosmo Caixa de Barcelona es farà l’acte de presentació de resultats de la 15a edició del Baròmetre del Sector Tecnològic, l’eina de referència en l’estudi de l’ecosistema tecnològic de Catalunya. Escolta-ho al minut 8’20 a Escolta-ho al minut del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, presenta un nou capítol de la sèrie sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació. El protagonista d’avui és el programari Runway. Una de les seves aplicacions és extreure d’un fragment de vídeo una imatge (una persona, per exemple) del fons i poder-la inserir en un altre vídeo, amb un fons diferent. Escolta-ho al minut 10’14 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

A l’apartat de ràdio i televisió local, amb Antoni Sintas, parlem de la Patum infantil transmesa per la Televisió del Berguedà, un noi d’onze anys fa un programa a La Plana Ràdio, candidats als Pemis a la Comunicació local de la Diputació de Barcelona que es lliuren al Mercat de l’Audiovisual de Catalunya, podcasts produïts per Ona Bitlles i Ràdio Begues, Ràdio Bonmatí, Ràdio Balaguer i Tarragona Ràdio. Escolta-ho al minut 41’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, reflexiona sobre la compressió lectora a les escoles de primària catalanes i la influència de les pantalles. Escolta-ho al minut 27’24 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center (BSC), recomana tres llibres escrits per dones tecnòlogues: “Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence”, de Kate Crawford; “La mujer invisible”, de Caroline Criado; “Privacidad es poder”, de Carissa Véliz. Escolta-ho al minut 18’04 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

Ana Pérez, educadora de Colectic, ens presenta Casalnet, el casal d’estiu tecnològic que organitza Colectic, a la seva seu del Raval de Barcelona. Intel·ligència artificial, cinema, eines de reconeixement facial… El casal vol potenciar l’ús social, artístic i lúdic de la tecnologia i treballar conceptes claus del camp de les TIC a través d’activitats de lleure. Escolta-ho al minut 23’17 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres, els següents temes:

La conferència Teach with Space Online de l’ESA es farà els dies 11 i 12 de juliol de 2023. S’hi presentaran moltes demostracions d’experiments de l’aula espacial i activitats divertides en suport de l’ensenyament i l’aprenentatge de les assignatures STEM a l’escola.

La gran final nacional CanSAT 2023 es va fer a Granada el passat 19 de maig del 2023 i determinà quin equip ens representarà en el desafiament internacional. Escolta-ho al minut 30’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, ens parla de míssils, el robatori de criptomònades i Corea del Nord. Escolta-ho al minut 30’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): alumnes invidents participen a les proves d’accés universitari, el full de ruta de la discapacitat s’ha presentat al Parlament Europeu, Cupó especial de l’ONCE de l’1 de julioo, campanya “CRIS contra el càncer”Escolta-ho al minut 35’07 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

Salvador Caballé d’Astroradio, com cada any, el 17 de juny, participarà a Merca Ham que se celebrarà al poliesportiu Can Guiera de Cerdanyola del Vallès durant tot el dissabte. Ens avença tres productes que poden ser els més demandats. Escolta-ho al minut 50’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-mercat-laudiovisual-catalunya/6913136/

