Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 8 de novembre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 8 de novembre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

A Puig-Reig ha començat la 32a edició de les jornades de comunicació Fòrum 10, organitzades per Ràdio Puig-Reig i les regidories de Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de Puig-reig. Tots els actes se celebren a La Sala. El moderador i coordinador de les jornades és com cada any, el periodista i director de Ràdio Puig-Reig, Josep Genescà. Escolta-ho al minut 3’54 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

El passat divendres, 3 de novembre, el diari ABC comunicava la mort als 92 anys del periodista i comunicador José María Carrascal. I el dissabte passat, 4 de novembre, moria Toni Guerrero, que va començar la seva trajectòria a Radio Juventud de Barcelona. Escolta-ho al minut 5’33 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, presenta un nou capítol de la sèrie sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació audiovisual. El protagonista d’avui és la funció de reducció de soroll que incorpora l’última versió de l’editor audiovisuals Adobe Premiere. Ens porta un exemple on s’elimina el so de trànsit de fons d’una presa de veu. Escolta-ho al minut 7’45 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: la 32a edició de les jornades de comunicació Fòrum 10, organitzades per Ràdio Puig-Reig; el programa infantil d’Antena Aldaia de l’Aldea; la Jornada de Comunicació Municipal de la Diputació de Barcelona. Escolta-ho al minut 34’07 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, informa i reflexiona sobre el moviment sorgit en algunes famílies per endarrerir la compra de telèfons mòbils als infants. Hi ha grups organitzats d’opinió amb més de 2000 persones. Escolta-ho al minut 13’16 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, parla sobre el projecte AI4CCAM que té en compte les oportunitats, riscos i limitacions potencials que ofereix la Intel·ligència Artificial. Comenta algunes limitacions que s’han detectat en alguns sistemes de conducció automàtica i com contribueixen al disseny de sistemes d’IA fiables d’anticipació del comportament vulnerable dels usuaris de la carretera en condicions de trànsit urbà per garantir una millor seguretat viària. Escolta-ho al minut 19’10 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

Marta Ferrer, coordinadora tècnica i operativa del programa de la Xarxa Omnia a Colectic repassa les accions que s’han fet recentment des d’Òmnia amb la gent gran en l’àmbit de les bretxes digitals. Escolta-ho al minut 22’16 del pòdcast a Escolta-ho al minut del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres, els següents temes:

Una nova col·laboració entre l’Agència Espacial Europea (ESA) i el rellotger suís Swatch permet als entusiastes de l’espai dissenyar el seu propi rellotge de temàtica espacial utilitzant les imatges impressionants dels telescopis espacials.

Aquest mes es posaré en marxa la plataforma en “streaming” NASA+. Sense anuncis i totalment gratuïta. Escolta-ho al minut 27’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, tracta de privadesa i computació quàntica. Signal ja ha creat un capa de xifrat extra en la seva missatgeria. Escolta-ho al minut 42’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta la font d’alimentació de baix pes i reduïdes dimensions Power 500 de Shack Master. Escolta-ho al minut 50’47 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) informa dels Premis Solidaris ONCE Catalunya, el cupó especial dedicat a Radio Pamplona i de l’exposició “Toca la radio”, que s’està celebrant a Madrid. Escolta-ho al minut 48’06 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-endarrerir-compra-mobils-als-infants/7006119/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl·lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.