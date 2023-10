Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 25 d’octubre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 25 d’octubre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Dijous de la setmana passada, al Palau de la Música Catalana, Ràdio Associació de Catalunya va presentar les activitats previstes per celebrar el centenari de la ràdio a Catalunya. Entre les diverses activitats previstes hi ha l’estrena del documental “La ràdio silenciada”, dirigit per Mònica Terribas. Escolta-ho al minut 3’48 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

El divendres 20 d’octubre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona es va celebrar la 16a edició del Premi Dona i Esport. Els guardons els atorga l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Barcelona Esports. Entre les guardonades d’enguany hi havia Imma Pedemonte en la categoria de mitjà de comunicació. Escolta-ho al minut 5’58 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

El catedràtic Jordi Torres, responsable del grup de tecnologies emergents per a la intel·ligència artificial del Barcelona Supercomputing Center, ens presenta l’exposició “IA: intel·ligència artificial” que es pot visitar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Està organitzada pel CCCB i el Barbican Centre de Londres, amb la participació del Barcelona Supercomputing Center. Explica una instal·lació que s’hi pot veure dedicada a com s’ha fer el disseny d’una proteïna artificial per poder descomposar els microplàstics. Escolta-ho al minut 45’17 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras després de contactar amb Pere Rodés, de la petita tripulació del catamarà Daruma que està navegant per l’Oceà Pacífic Sud, ens explica els sistemes de comunicació que actualment fan servir els vaixells: els satèl·lits LEO i els sistemes Iridium, inReach de Garmin i Starlink. Escolta-ho al minut 18’15 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors, parla dels nanosatèl·lits. Dóna algunes de les seves característiques i preus orientatius. Escolta-ho al minut 8’01 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna, reflexiona sobre la responsabilitat que tenen els usuaris en el consum de mitjans de comunicació digitals que fan servir l’estratègia del “clickbait”. Escolta-ho al minut 38’55 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

El mestre Pitu Martínez a L’altra ràdio a l’escola presenta Ràdio Joanot, la ràdio de l’Institut Joanot Martorell d’Espugues de Llobregat. Escolta-ho al minut 27’17 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

Xavier García, a la secció Apps,webs i bolets, recomana l’aplicació Lens, per ajudar a identificar bolets. Escolta-ho al minut 13’50 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa dels resultats del Concurs Comarques Catalanes 2023. Escolta-ho al minut 35’08 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa de diferents indicatius especials que durant aquests dies estan actius a les bandes de radioafició. OE100XBB que commemora el 100è aniversari dels ferrocarrils federals d’Àustria. AO30MRB, operat pel Grup de Radioaficionats de Menorca, per celebrar el 30è aniversari de la designació per part de la UNESCO de Menorca com Reserva de la Biosfera. Escolta-ho al minut 32’ a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-exposicio-intelligencia-artificial-cccb/6996760/

