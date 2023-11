Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 15 de novembre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 15 de novembre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Demà dijous, 16 de novembre, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya celebrarà els 25 anys dels Quaderns del CAC. Al Parlament de Catalunya, a les sis del vespre, es farà l’acte de presentació del número 49 dels Quaderns del CAC i tot seguit hi haurà una taula rodona, sota el títol “Universitat i pensament crític: formar en comunicació”. Escolta-ho al minut 3’11 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

L’Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022 serà presentat el proper divendres, 17 de novembre, a les 12 del migdia, a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la Rambla de Catalunya 10. S’arriba a la dotzena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya, una obra que redacta l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Escolta-ho al minut 4’20 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Reflexió sobre la tècnica i la societat de la informació. Podem dirigir tota la informació que ens arriba? És el mateix informació que coneixement? Escolta-ho al minut 5’25 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras informa que el Parlament Europeu atura la proposta de “Reglament pel que s’estableixen normes per prevenir i combatre l’abús sexual de menors” que contempla el que s’ha anomenat un “Control del xat”. Una proposta de la Comissió Europea que planeja un cop mortal a la privadesa digital de la correspondència i al xifratge segur. D’altra banda, Joan Francesc Gras avença que La Fundació puntCat posarà en marxa la Xarxa de monitoratge del català digital, basat en un dispositiu de monitoratge continuat que permetrà detectar incidències en la visibilitat del català a Internet i seguir l’evolució del posicionament del català a la xarxa. Escolta-ho al minut 42’34 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

Des de femProcomuns, Íker Bilbao, de la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses (XOIC), es fixa en l’SmartCity Expo World Congress, que es va celebrar els dies 7,8 i 9 de novembre a Fira de Barcelona. Una part molt interessant va ser la presentació de la Diputació de Barcelona, a travès de la seva oficina SmartRegion, d’alguns projectes digitals de gestió de la seva ciutat. Ens comenta els casos de Sant Andreu de Llavaneres i Granollers, on la XOIC hi està col·laborant. Escolta-ho al minut 35’55 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, comenta algunes de les últimes novetats en el camp de la intel·ligència artificial i alguns dels seus usos controvertits. Ens fixem en ‘NostalgIA’, la cançó amb la veu de Bad Bunny generada amb un sistema d’intel·ligència artificial i síntesis de veu. Escolta-ho al minut 9’55 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, informa que a la Universitat de Vic els dies 22 i 23 de novembre se celebrarà la sisena edició de la Conferència Internacional “Storytelling Revisited. Narrating within the Cultural Industries: Platforms, Stories and Narratives”. Escolta-ho al minut 31’02 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

Luis Segarra de “Guía de la radio” repassa l’actualitat i parla de: l’estrena del pòdcast “Voces humanas” és una sèrie de ficció protagonitzats per sis de les millors veus del doblatge a Barcelona; homenatges a Pepe Domingo Castaño; Ràdio Capital compra Joy F; Radio Gladys Palmera. Escolta-ho al minut 18’40 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, informa de la celebració del Tercer Congrés del Voluntariat i del mercat de segona mà que se celebrarà el dissabte vinent a Cerdanyola del Vallès. Escolta-ho al minut 14’22 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

