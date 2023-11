Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 1 de novembre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 1 de novembre podeu escoltar els següents continguts.

Dilluns, 30 d’octubre, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual va presentar la primera fase del projecte de modernització del portal TV3 alacarta amb la posada en marxa del portal 3cat. Fa pocs dies Mediapro i l’empresa tecnològica francesa Inetum s’han adjudicat el servei de gestió, disseny, desenvolupament i manteniment de la nova plataforma OTT de continguts audiovisuals i transmèdia que es crearà sota la marca 3Cat. En referència al Grup Mediapro, el passat divendres, el seu consell d’administració va aprovar la desvinculació de Jaume Roures de la gestió a petició del soci majoritari, Southwind Media. Escolta-ho al minut 3’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, comenten alguns possibles usos de la realitat virtual i del metavers en l’educació. Donen alguns exemples concrets d’aplicacions que ja s’estan fent i es fan ressò dels resultats d’alguns estudis que tracten d’avaluar la seva eficàcia. Escolta-ho al minut 6’24 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics, informa de quatre dates del mes de novembre relacionades amb dones i tecnologia: trobades de dones tecnòlogues durant l’Smart City Expo, lliurament dels Premis Dona TIC 2023, celebració de l’STEM Women Congress a ESADE, acte virtual de Technovation Girls Escolta-ho al minut 22’22 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa, ens porta el lloc web de Neal Agarwal, que es defineix com a “programador creatiu”. Es tracta d’idees simples i senzilles, realitzades amb un agradable estil artístic i amb una molt bona qualitat de la programació, fent honor a la seva definició de programador creatiu. El web està en anglès, però és tan visual i interactiu, que no suposa cap dificultat. Les propostes són molt variades. Escolta-ho al minut 38’13 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, anuncia la publicació del número 161 de la revista Telecomunicaciones amb articles de Gonçal Bonhomme, Daniel Condeminas i José María Huidobro, entre altres. Escolta-ho al minut 45’21 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton ens informa des de Twente (Holanda), de la celebració del I Congrés Internacional de Ciència Ciutadana per a la Salut. Escolta-ho al minut 16’19 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic parla sobre visibilitat i boira i explica com es mesura de la visibilitat. Escolta-ho al minut 30’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta de Radio Exterior, Veu d’Amèrica, Channel 292, Radio Delta Interntational, entre altres. Escolta-ho al minut 34’40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), anuncia que ja es pot veure a Internet la conferència sobre intel·ligència artificial que Jordi Álamo va fer a la seu d’aquesta associació fa pocs dies. Escolta-ho al minut 50’03 del pòdcast a Escolta-ho al minut 34’40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-realitat-virtual-metavers-leducacio/7001592/

