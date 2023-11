Il·legalitzar VOX és una obligació pel bé de la democràcia

Hem arribat a un moment crucial de la democràcia a Catalunya i a Espanya. Després del pacte entre el PSOE i Junts que hem conegut aquest matí de Dijous i veient l’actitud dels dirigents de la ultradtreta cridant a la delinqüèncioa el carrer, ha arribat el moment de donar el següent pas: il·legalitzar VOX, estem en el moment perfecte per destruir el feixisme definitivament i començar a posar ordre. Sempre he dit que en una democràcia totes les opinions tenen cabuda, l’escala de grisos és molt ampla, però també he defensat sempre que el feixisme no hi ha de tenir ni veu ni vot: en aquest terme l’exemple perfecte que podem posar és Alemanya, on el feixisme és delicte.

A la vegada, tota aquesta “semi-revolta” de la ultradreta beneficia. Està fent que se’ns doni la raó a tots aquells que defensem des de fa anys que els seus militants i dirigents són grups de delinqüència organitzada extremadament perillosos i que per tant han de ser il·legalitzats.

Per altre banda el PSOE és consciente que si no compleix amb els acords assolits, Junts no és ERC i que aquesta vegada no acabaràn la legislatura. Sánchez i els seus saben que aquesta vegada no val dir “sí faré això” per després fer tot el contrari.

Cal comentar que en el fons l’amnistía també beneficia a tota aquesta gent, tant els Policies Nacionals imputats per l’1-O com a tots els polítics de la dreta i la ultradreta imputats per corrupció. Per contra a organitzacions criminals (no ho dic jo, si no una sentència judicial) com el PP hauria d’ésser il·legalitzat per la llei de partits o tots els jutges i Guàrdies Civils que han prevaricat a través dels seus informes haurien de ser processats. A la judicatura espanyola l’amnistía els beneficia així s’estalvien haver de donar explicacions davant dels Tribunals Internacionals.

Amb la “Llei d’Amnistía” aconseguirem allò que ja vàrem avançar alguns fa un temps, que el President Puigdemont pugui tornar a casa liderant, si vol, aquesta nova etapa que ens hauria de dur cap a la tan ansiada República Catalana.

Moment crucial per entendre que ara sí que podem enfonsar i destruir definitivament el feixisme. Ja sabem que VOX i els seus són suficientment analfabets com per doinar-se compte d’aquesta realitat. Això els portarà a acabar il·legalitzats o a desaparèixer com ha fet Ciutadans.