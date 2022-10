Tenacitat i endavant (47) Crear consciència.

dijous, 20 d’octubre de 2022

Es un principi bàsic de qualsevol manual de control de la població.

Si es crea consciència de, es pot aconseguir qualsevol cosa. Ara estan treballant de valent en el tema.

Teories conegudes i que funcionen a ple rendiment en tenim unes quantes com ara dir que el castellà també és una llengua pròpia de Catalunya, que totes les opinions són respectables, que Mussolini o Franco també van fer coses ben fetes, o que els feixistes espanyols, al cap i a la fi, són patriotes, com nosaltres.

Es tracta de dir-ho moltes vegades i que la gent s’ho acabi creient.

Recordem uns altres temes que es van repetint diàriament: la guerra d’Ucraïna i els múltiples problemes que se’n derivaran, el perill que representa el Putin, el seu amic de la Xina i els drons iranians. La sequera, la situació del planeta Terra en general i de la Mediterrània en particular. Ens diuen: això de la independència de Catalunya és un problema menor i dels Països catalans ja en parlarem un altre dia. Tampoc no cal que ens atabalem.

L’important és l’economia i això que fan venir els immigrants a Catalunya, no és veritat. Venen perquè ells volen.

El català s’està perdent, sí, però és molt més necessari posar remei al que està passant al Sudan, a Eritrea i a Veneçuela.

Ens volen fer creure que el nostre govern no és important, que això que passa no va enlloc i que ja estem prou bé com estem.

Vigilem perquè si aconsegueixen que ens acomodem en un segon o un tercer lloc, haurem begut oli.

Salut i república.