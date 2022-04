Ultim algoritme de google març 2022

L’actualització va ser llançada el 22 de febrer passat i va acabar la seva implementació el 3 de març passat, per la qual cosa ha costat nou dies. Encara que pugui semblar molt de temps, en realitat no és tant, ja que si tenim en compte la darrera actualització d’aquest tipus; Google va trigar més de dos mesos i mig a desplegar-la del tot.

Com afecta l’actualització d’algorisme als resultats de cerca?

Per analitzar l’impacte que aquesta actualització d’algoritme té sobre els resultats d’un lloc web, Google ha habilitat un nou informe a Google Search Console dedicat a avaluar els criteris de “Page Experience” per a les versions d’escriptori de les pàgines web.

Si a l’informe es mostra que la majoria de les pàgines estan en vermell o en groc, és molt probable que les caigudes a la classificació de Google que s’hagin produït des de la implementació de l’actualització, tinguin a veure amb un impacte negatiu de la mateixa.

En cas que el nostre lloc web o algunes de les seves pàgines web mostrin una mala puntuació al nou informe, caldrà analitzar cadascuna d’elles i avaluar els criteris un per un per descobrir on pot estar el problema.

Els criteris de “Page Experience” a navegadors d’escriptori

L’actualització “Page Experience” de Google per a la cerca d’escriptori inclou molts dels mateixos factors de classificació que l’algoritme que es va llançar per a la cerca mòbil. En aquest sentit, els factors de classificació inclouen: Core Web Vitals, seguretat HTTPS i absència d’elements intrusius.

Un descens en la classificació no significa que el vostre lloc estigui sent castigat per no complir els criteris d’experiència de pàgina de Google, sinó que aquells que sí que els compleixen es posicionaran per sobre.

Una manera de saber si ens hem vist afectats per aquesta actualització és fer-nos unes preguntes senzilles:

-El nostre lloc disposa de HTTPS? Si ho tenim, podem descartar-ho.

-¿Tenim pop-ups o anuncis intrusius? En cas de tenir algun d’aquests elements, cal canviar-lo o eliminar-lo.

-¿Tenim bona puntuació a Core Web Vitals? Podem comprovar la nostra puntuació a l’informe de Google Search Console, així com a altres eines com PageSpeed ​​Insights o Lighthouse.

Agencia seo amarok – agencia seo