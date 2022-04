Què és el metavers?

El metavers és una realitat digital a què accedim a través de dispositius especials com ulleres de realitat virtual o augmentada a través de les quals podrem interactuar amb altres usuaris. Cadascun d’aquests usuaris tindrà un avatar (el seu personatge al món virtual) i interactuaran a través d’objectes en mons immersius.

És com una segona realitat digital on podrem interactuar amb els nostres amics, treballar amb els nostres companys, gaudir de les nostres parelles i fins i tot tenir una feina a l’espai digital.

Per entendre el terme «metavers», intenta substituir-lo mentalment en una frase per «ciberespai». La majoria de vegades el significat no canviarà gaire. Això és perquè la paraula en si no fa referència a un tipus específic de tecnologia, sinó a un canvi en la forma en què els humans hi interactuem.

En general, les tecnologies que componen el metavers inclouen la realitat virtual. Aquesta es caracteritza per mons virtuals que continuen existint quan ni tan sols estàs jugant, com la realitat augmentada, que combina aspectes de tots dos mons, tant digital com físic.

Tot i això, el metavers tampoc requereix necessàriament un accés a aquests espais mitjançant la realitat augmentada o virtual. Per exemple, Fornite compleix diverses característiques de món virtual, als quals pots accedir a través d’un ordinador o mòbils, per això podríem dir que és metaversal.

La història del metavers: Snow Crash.

No tenim exactament clar quin va ser l’origen del metavers però el que sí que podem saber és quan se’n va començar a parlar. Les primeres referències al metavers apareixen en una novel·la de Neal Stephenson, Snow Crash (1992).

La novel·la narra la història de Hiroaki Hiro Protagonist, un repartidor de pizza al món real, però príncep guerrer (samurai) al Metavers. Donat un moment, Hiro descobreix l’existència d’un poderós virus informàtic al Metaverso, anomenat Snow Crash, i el descobriment de més sobre aquest virus serà l’eix central de la trama.

El que és rellevant d’aquest llibre és que Neal va crear la primera referència escrita d’un món completament virtual molt abans que es pogués parlar de ciberespai. Al seu llibre Neal introdueix la idea dels avatars (o personatges virtuals de les persones reals del món tangible).

Què és un avatar?

Un avatar és un personatge tridimensional personalitzat que has de crear per accedir al metavers i que és la interfície a través de la qual interactuaràs amb la resta de persones del mateix.

La clau d’aquest procés és que cadascú de nosaltres crearà el seu propi avatar dissenyant-lo tan proper com sigui possible a la teva personalitat i aparença del món real.

Característiques del metavers

Aquests espais virtuals o metaversos presenten una sèrie de característiques en comú. Aquestes són les següents:

1# Són espais interactius

Un usuari que estigui al metavers és capaç de comunicar-te i interactuar tant amb altres usuaris/avatars com amb l’univers virtual en si mateix. També afegeix una característica de causalitat, ja que els usuaris són partícips dels canvis que tenen lloc al seu voltant.

2# Són entorns corporis

En segon lloc, aquests espais virtuals o metaversos es caracteritzen per estar subjectes per unes lleis de la física i hi ha escassetat de recursos igual que passa al món tangible tal com el coneixem.

3# És persistent i autònom per si mateix

Finalment, en tercer lloc, també són persistents i autònoms per ells mateixos. Això vol dir que malgrat que no estiguem usant el metavers, aquest segueix funcionant. Això li dóna la propietat de ser un organisme viu, en què independentment que els usuaris hi estiguin connectats o no les dinàmiques del món segueixen funcionant.

4# Està descentralitzat

El metavers no és propietat d’una empresa o d’una sola plataforma, sinó de tots els usuaris, que també poden controlar les dades privades. La tecnologia Blockchain n’és una gran part perquè garanteix que totes les transaccions dins d’un món virtual siguin públiques, fàcils de rastrejar i segures a tot el món.

5# Sense límits

Com a espai virtual 3D, el metavers elimina tota mena de barreres, físiques o d’un altre tipus. És un espai infinit on no hi ha límits sobre quantes persones el poden fer servir alhora, quins tipus d’activitats es poden fer, quines indústries poden ingressar, etc. Amplia laccessibilitat més que les plataformes dInternet actuals.

6# Economies virtuals

Per últim, els usuaris poden participar en economies virtuals descentralitzades impulsades per criptomonedes. Això inclou mercats on els usuaris poden comprar, vendre i intercanviar articles com a actius digitals com a avatars

