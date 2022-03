Marketing per ecommerce

El pla de màrqueting per a botigues online difereix molt poc d’un pla de màrqueting tradicional, però perquè tinguis tots els passos clars, aquí tens els punts a seguir per fer un pla de màrqueting digital, que també pots veure en aquesta senzilla infografia.

Anàlisi interna i externa: Coneix el teu mercat i com està el teu negoci situat dins del sector. Sigues capaç d’analitzar els punts forts i les debilitats del teu comerç. La informació és poder, així que aprofita aquesta anàlisi per millorar internament i de cara als teus clients en tots els aspectes en què et vegis més feble.

Target: Per dissenyar accions de màrqueting digital per al teu ecommerce és imprescindible que coneguis el teu públic objectiu, i com més sàpigues més fàcil et serà encertar en les campanyes. Per això, t’has de fer una sèrie de preguntes que et portaran a conèixer millor la teva buyer persona.

Objectius: Si vens del comerç tradicional, sabràs que moltes vegades els comerciants més tradicionals no es plantegen objectius a mitjà, curt o llarg termini per assolir en el seu negoci. Si vols tenir un bon pla de màrqueting digital per al teu ecommerce, és indispensable que et planteges objectius primaris (a curt termini) i secundaris (a llarg termini).

Estratègies: Quin sentit té plantejar un pla de màrqueting digital per al teu ecommerce si no tens traçades una sèrie d'estratègies? L'estratègia en màrqueting digital és necessària per poder assolir aquests objectius a la teva botiga online

Accions: L’estratègia és bàsica però sense accions no arribarem a res. Has de traçar una línia d’acció dins aquesta estratègia i aconseguir els objectius del teu comerç al sector digital.

Calendari: És aconsellable posar temps a aquests objectius, i establir terminis per dur a terme aquestes accions de màrqueting digital a la teva botiga en línia. Al teu pla de màrqueting digital pots començar per un calendari d’accions a desenvolupar i objectius a complir per als propers 3-6 mesos, i sobre això, en funció dels resultats, continuar treballant.

Posada en marxa: Vas a fer tu totes les tasques de màrqueting digital per al teu ecommerce? T’ajudarà algú? Qui desenvolupa cada acció i per quan? Tot això ha d’estar també delimitat al pla de màrqueting digital del teu negoci en línia.

Analitzar resultats: Un cop hagis posat en marxa les teves accions de màrqueting digital per a la teva botiga online, no et pots oblidar de mesurar, mesurar i mesurar. Si una cosa que diferencia el màrqueting digital del màrqueting tradicional és que el primer pot mesurar el seu rendiment i resultats gairebé al cent per cent, mentre que el segon sempre és més complicat establir un Retorn de la Inversió de les accions realitzades.

Estratègies i accions de màrqueting digital per a ecommerce

Un cop ja tens aquest pla de màrqueting digital clar, coneixes la teva situació, els objectius que vols aconseguir a llarg termini i has perfilat el teu públic objectiu, et donarem una altra guia general d’algunes estratègies i accions de màrqueting digital per a la teva botiga online.

Estratègia de content màrqueting: l’estratègia de continguts en un ecommerce us ajudarà a captar l’interès del vostre públic objectiu a Internet a través de continguts que els ajudin al voltant del vostre producte.

No es tracta de parlar només de la teva marca i els productes que es venen a l’ecommerce, sinó d’enganxar-los a través de continguts útils que els facin sentir la necessitat d’adquirir els teus productes al teu ecommerce, i no a un altre.

Dins l’estratègia de màrqueting de continguts hauràs d’establir tots els continguts que puguin acompanyar els teus lectors en el viatge fins a la compra dels teus productes.

Accions de content marketing: per poder publicar aquest contingut, necessites crear un bloc dins del teu ecommerce que et permeti escriure i publicar aquests articles. Al bloc podràs publicar vídeos, infografies, ebooks, articles, entrevistes…

Tens una infografia amb tots els tipus de contingut que et pot ajudar a veure quins et vénen millor en cada fase.

Estratègia de xarxes socials: l’estratègia de xarxes socials per a un ecommerce et permetrà poder compartir amb la teva comunitat no només aquest contingut creat al bloc, sinó també establir converses amb els teus seguidors, generar interès i aconseguir que es converteixin en prescriptors de la teva marca.

Accions en xarxes socials: dins del teu pla de màrqueting digital per al teu ecommerce hauràs d’incloure totes les accions a les diferents xarxes socials que duràs a terme.

En aquest sentit el calendari et vindrà molt bé per portar un control i que no se’t passin dates importants al comerç electrònic com el Black Friday, la temporada de Nadal o Sant Valentí, per exemple.

Podràs fer concursos a Facebook, Twitter o Instagram, o sorteigs, entre moltes altres accions.