Marketing digital por whats app

La magia del marketing al whats app

A més de ser una plataforma que transmet proximitat, l’ús de l’aplicació per fer estratègies de màrqueting té altres avantatges:

L’abast i la freqüència d’ús de l’aplicació permet que els missatges arribin a un públic més ampli.

La quantitat de formats diferents que poden ser enviats permet que el contingut sigui molt més dinàmic i generi més valor per al consumidor potencial.

Per poder enviar comunicacions per Whatsapp necessites el permís explícit per això, per la qual cosa una vegada que el tinguis, no hi ha algorismes que interfereixin entre l’empresa i el client.

El consentiment del consumidor implica un interès per la informació que comunica l’empresa segons la agencia marketing digital mentedigital.

No hi ha tanta competència ja que encara no moltes empreses estan implantant estratègies en aquesta plataforma, per la qual cosa encara no es troba massificada.

Casos dèxit utilitzant WhatsApp màrqueting

En els darrers anys cada vegada més empreses estan comprovant el potencial que ofereix WhatsApp. No obstant això, per a altres marques aquesta eina no és una desconeguda ja que fa temps que van decidir incorporar utilitzar aquesta plataforma com a part de les campanyes de màrqueting.

Absolut Unique Access

L’any 2013 a Argentina l’empresa Absolut, dedicada a la producció i comercialització de beguda alcohòlica, va voler llançar una edició limitada de vodka. Per crear engagement i expectació entre els clients, va organitzar una festa exclusiva en què tots els convidats eren personatges públics i famosos. Tot i això, va reservar dues entrades per als seus clients.

La campanya es va basar a crear un personatge anomenat Sven, que actuaria com a porter virtual. Els participants havien de posar-se en contacte amb Sven a través de WhatsApp i aportar les raons per les quals havien de guanyar aquestes entrades.

No existien restriccions, per la qual cosa qualsevol format acceptat per laplicació podia ser utilitzat. només els missatges més enginyosos i creatius aconseguirien les entrades per assistir a l’esdeveniment.

Nicehop

Nicehop és una plataforma que cerca ofertes de viatges personalitzades en funció de les preferències dels usuaris directament al teu telèfon mòbil. És a dir, a través de la intel·ligència artificial analitzen les teves eleccions i seleccionen la millor oferta per a les necessitats del consumidor.

Per subscriure’t només has d’afegir el telèfon de contacte i enviar un missatge on posi ‘‘Ok Hoppi”. A partir d’aquí, hauràs de contestar una sèrie de preguntar perquè el Bot pugui trobar una oferta que s’ajusti a tu.

Noves possibilitats comercials: WhatsApp Business

Tals són les funcionalitats que ofereix aquesta aplicació que va ser comprada per Facebook el 2014 per 19.000 milions de dòlars. Per poder explotar els avantatges comercials, l’empresa ha desenvolupat una nova aplicació: WhatsApp Business.

La nova aplicació de WhatsApp està destinada a les petites i mitges empreses per facilitar la comunicació entre client i empresa. Ofereix àmplies possibilitats com ara la creació d’un catàleg dels productes i serveis. A més, pot ser utilitzat com a suport tècnic als clients o com a mitjà de comunicació per enviar informació rellevant.

D’aquesta manera, l’empresa pot aconseguir una presència oficial i separar els missatges personals dels professionals, aconseguint simplificar la comunicació que fan per WhatsApp.

Algunes de les funcionalitats que inclou WhatsApp Business són:

Configuració de respostes ràpides, per als missatges que més sols fer servir.

Configuració de missatges automàtics. Per exemple, quan el perfil d’empresa rep un missatge fora del vostre horari comercial, podeu configurar l’enviament d’un missatge automàtic. També per a missatges de benvinguda o d’agraïment després de fer una compra.

Incorporació d’un panell d’estadístiques per analitzar la quantitat de missatges rebuts, enviats, llegits, etc.

El nostre consell: Integra diversos canals!