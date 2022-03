El seo per ecommerce

L’estudi de paraules clau és el primer pas

Abans de definir qualsevol acció, hauràs de fer un estudi de paraules clau per saber com els usuaris cerquen els teus productes. L’objectiu, doncs, serà posicionar en els primers resultats de Google aquestes claus perquè tots els teus potencials clients arribin a la teva web. Però, com triar correctament aquestes paraules?

El primer que has de tenir en compte és la mitjana de cerques en una ubicació determinada i els teus competidors directes; és a dir, les botigues en línia que ja apareixen en els primers resultats de cerca per aquestes keywords.

Si les paraules que has trobat són molt genèriques i el teu sector és molt competit, millor aposta per altres de long tail o més específiques, que encara que atrauran menys trànsit orgànic, constitueixen la major part de les cerques que es realitzen, i gairebé sempre són transaccionals.

Això vol dir que les claus que determinaran lestratègia SEO per al teu e-commerce han de coincidir amb lobjectiu de compra de lusuari. Mira a Google per conèixer la intenció de cerca de cada paraula!

Determina l’estructura web de la teva botiga online

Després d’haver fet el keyword research i tenir totes aquelles paraules clau que encaixen amb el teu negoci, estableix diferents patrons de cerca per jerarquitzar les taxonomies que hagis identificat. D’aquesta manera, podràs determinar l’estructura SEO per posicionar la teva botiga en línia.

Agrupa les keywords més generals per a la home de la teva web i per deixar clar a Google (ia tothom) qui ets i què vens. Però, compte, no deixis mai de banda la teva marca! A més d’això, pensa en aquest espai com si fos un aparador d’un local físic. Destaca les categories i els productes més importants per traspassar l’autoritat de la home a altres pàgines.

Com optimitzar les categories de producte

Les pàgines de categoria de producte seran les més rendibles de tot l’e-commerce. I és que estaran orientades a rankear keywords més genèriques i amb més volum de cerques.

No obstant això, si el catàleg és molt extens i necessites moltes categories i subcategories per ordenar el teu catàleg, enllaça les mateixes des de la categoria pare o principal cap a la resta (de manera vertical). D’aquesta manera, aconseguiràs millorar el rastreig d’aquelles pàgines que estan a un nivell de profunditat maig, i per tant, el posicionament SEO de la teva botiga en línia.

Les categories de producte estan orientades a posicionar paraules clau amb un alt volum de cerques. Per això seran les pàgines més rendibles de tota la botiga.

I per contextualitzar les pàgines de categoria i classificar a les SERP keywords relacionades amb la paraula clau principal, pots incorporar un text per descriure de forma general els productes que s’hi mostren.

D’aquesta manera, els usuaris que arribin a aquesta pàgina també tindran un extra d’informació sobre aquesta part del catàleg.

Altres de les millores que pots aplicar per millorar el CTR de les pàgines de categoria consisteix a optimitzar el title i la meta description de les mateixes. Aquestes etiquetes es mostren als resultats dels cercadors i pots aprofitar-les perquè el teu snippet resulti més atractiu que altres que es mostren a les SERP. Per això pots incloure, per exemple, alguns dels avantatges competitius de la teva botiga.

Què fem amb les fitxes de producte?

Abans de seguir aprenent com posicionar un e-commerce, analitza els productes del teu catàleg abans de decidir si mostrar-los a les SERP dels cercadors. El primer serà revisar l’estoc dels mateixos i la seva durada en el temps, ja que seria absurd orientar el trànsit SEO de la teva botiga en línia a pàgines de productes esgotats. Lògic, oi?

Tot i això, si les existències d’un producte s’han acabat temporalment, i no vols perdre vendes, programa alertes per email per a aquells usuaris que estan interessats a comprar, informant-los quan aquest producte torni a estar disponible.

Sabgut això, si has decidit posicionar les teves fitxes als resultats de cerca de Google, em temo que hauràs de cuidar molt molt aquestes pàgines.

El primer és triar les keywords de lestudi de paraules clau que encaixin 100% amb les característiques de cada producte i optimitzar cadascuna de les pàgines que vulguis indexar amb textos únics. Si t’havia passat pel cap fer servir les mateixes descripcions que el teu proveïdor, oblida’t. A Google no li agrada gens el contingut duplicat.

I parlant de contingut duplicat… Si inclouràs el mateix producte en diverses categories, vigila que el CMS que estiguis utilitzant no dupliqui les URL de les teves fitxes de producte. Si això passés, fes servir la metaetiqueta noindex a les pàgines que no vulguis que es mostrin a les SERP com indica la agencia seo.

Per a la resta de pàgines de producte, cuida l’estructura d’URL i inclou-hi la seva correspondència

Com controlar el rastreig i la indexació

El fitxer robots.txt d’una web proporciona informació als cercadors sobre les parts que poden rastrejar els bots i les que no. Tenint en compte que Google té un pressupost de rastreig assignat a cada web, podem millorar el crawl budget per ajudar al posicionament SEO de l’e-commerce, incloent-hi en aquest document les pautes que més convinguin en cada cas.

Sigui quin sigui el teu, de segur que no voldràs que els motors de cerca perdin el temps rastrejant la pàgina de carret, ni la de checkout, tampoc les pàgines privades o les que contenen informació dels teus clients, ni filtres o paginacions.

A l’arxiu robots inclou les pàgines que no vulguis que els bots rastregin. I al sitemap afegeix aquelles que vulguis que es mostrin als resultats de cerca.

I després del rastreig, què pots fer perquè Google inclogui al seu índex les pàgines que t’interessen? Doncs incloure al fitxer sitemap.xml totes aquelles URL que vulguis que els cercadors indexin. Així, els bots dels motors de cerca podran trobar aquestes pàgines sense haver de navegar a través dels enllaços interns. Això no obstant, el seu ús no garanteix la indexació de totes les URL.

Màrqueting de continguts per al teu e-commerce

A través del bloc de la teva web tens l’oportunitat d’informar sobre els teus productes els usuaris que estan realment interessats a comprar. Els seus continguts et permetran atreure i fidelitzar clients, ja que crear comunitat al voltant del bloc es traduirà en més trànsit orgànic, i, per tant, més oportunitats de conversió.

Però només amb l’estratègia adequada podràs posicionar els teus continguts, i per això has de tenir en compte quins keywords vols rankejar. Si per a la home, categories de producte i fitxes, la intenció de les paraules clau per les que ens interessava ranquejar a les SERP era transaccional, per al bloc ens quedarem amb les keywords que estan relacionades amb els nostres productes i que els usuaris usen per trobar informació.

Doncs fins aquí els consells de SEO per a e-commerce d’avui! Ara et toca pencar a tu per posar-los en pràctica i poder fer-te un lloc als resultats de cerca de Google. I no oblidis explicar-nos quina ha estat la teva experiència petant-ho a les SERP amb la teva botiga online.

