Com funciona el algoritme Youtube

I, a diferència del que passa amb altres algorismes, del de YouTube es té informació detallada sobre el seu funcionament, publicada en una recomanació del 2016 per especialistes de l’àrea, de Google.

Aquest informe, al qual en el seu moment l’opinió pública no va parar esment, ha cobrat especial rellevància en els anys següents a la seva publicació, ja que segons va afirmar Neal Mohan, el 70% del temps que els usuaris inverteixen a YouTube estan determinades per aquest algorisme . És a dir, 7 de cada 10 hores que veiem a YouTube estan determinades per les recomanacions que els seus algorismes ens han fet.

I sí, el SEO, la promoció de continguts i l’acumulació de subscriptors ajuden a millorar el nostre posicionament, però són molt menys determinants que la intel·ligència artificial.

A ActionsDATA som uns apassionats de la tecnologia, per això t’expliquem com funciona l’algoritme de YouTube per garantir el seu èxit, i com fer-lo servir per a les teves campanyes de màrqueting en aquest canal.

Què és l’algoritme de YouTube?

Es tracta d’un sistema o conjunt de regles computaritzades que determina quins vídeos es recomanen a les persones que accedeixen a YouTube.

YouTube va dissenyar aquest sistema, igual que altres xarxes com Facebook o Instagram, ja que, en el cas de la xarxa de vídeos de Google, es pugen 400 hores de vídeo cada minut, cosa que ha fet indispensable dissenyar un sistema que ajudi els usuaris a garbellar aquest material i arribar als continguts que li interessen.

Com funciona l’algoritme de YouTube?

L’algoritme de YouTube va ser transformat en aquesta dècada per donar prioritat a la qualitat sobre el clickbait, és a dir, sobre la creació de continguts enfocats principalment al fet que l’usuari faci clic, al marge de si després roman o no veient el vídeo.

Per millorar la qualitat dels continguts a YouTube, calia crear un algorisme que valorés més la permanència i la interacció d’un usuari amb un vídeo que el simple clic.

Com a conseqüència, d’acord amb la recomanació publicada pels especialistes de Google, l’algoritme de YouTube segueix aquests paràmetres per determinar quin vídeo recomanar-te segons la agencia de marketing digital madrid

Click-through rate o taxa de clics: és la probabilitat que algú faci clic al teu vídeo quan us apareix.

Temps de visualització: la suma de temps que tots els espectadors del teu canal dediquen a mirar els teus vídeos.

Quants vídeos ha vist aquest usuari al teu canal.

Què tan recentment lusuari va veure un vídeo sobre aquest tema.

El que lusuari ha buscat en el passat.

Els vídeos que lusuari va veure anteriorment.

La informació demogràfica i la ubicació de lusuari.

Què decideix l’algoritme de YouTube?

D’una banda, aquest sistema determina quins resultats us apareixeran a un usuari quan realitzeu una cerca, però també contribueix a definir els vídeos que es veuran a:

Les seqüències de vídeos suggerits

Pàgina d’inici

Els vídeos més destacats

Sota les subscripcions de l’espectador

A les notificacions que l’usuari hagi configurat

En resum, la clau d’una canal de YouTube rau principalment en la creació de continguts de qualitat, però entendre el comportament dels nostres usuaris ens ajudarà a guiar l’algoritme per millorar l’eficiència de la nostra estratègia de màrqueting.