Benefici del seo

Per a les empreses és indispensable comptar amb presència al món digital però no tots coneixen els beneficis del SEO i perquè la teva pàgina ha de ser amigable per als usuaris i per als cercadors.

No importa quin sigui el teu cercador preferit, els motors cerca no només són els que ajudar a buscar les empreses a internet, ells actuen com a jutges quan datenció a lusuari es tracta. Quan els usuaris estan feliços amb el que troben a la teva pàgina web, els cercadors també estan contents.

Els beneficis són amplis quan el SEO es realitza de la manera correcta i els veuràs reflectits a mitjà i llarg termini i te’ls presento a continuació.

Nous clients i creixement

Una dels objectius principals per tenir una pàgina web és crear i augmentar clients i per tant obtenir més vendes. És un fet que les empreses que busquen tenir un lloc a la web ataquen dues vegades el mercat i si ets el primer és molt millor, bé diuen que el que enganxa primer enganxa dues vegades.

El posicionament SEO ajudarà a donar-te un lloc a la web, Google per exemple és el favorit i dia a dia es troba treballant perquè les empreses es col·loquin als primers llocs però tot en base a les experiències de l’usuari, aleshores entre més actualitzada i optimitzada es trobi la teva pàgina web, millor posicionament tindrà segons la agencia seo

Arribar a nous mercats

La immediatesa que té la web ajuda a atraure nous mercats i d’una manera més ràpida, una campanya realitzada a la perfecció ajudarà a explorar nous horitzons, és possible que aplicant una bona estratègia de SEO t’adonis que hi ha nous mercats per atacar i que segurament no tenies contemplats a la teva estratègia de màrqueting i atacant aquest nou mercat la teva empresa creixi encara més.

Així que treballa en estratègies que tinguin certa flexibilitat perquè atacs tots els flancs necessaris fins a aconseguir el posicionament SEO.

Millora les ràtios de conversió

Per donar força a aquest punt he de definir que és una ràtio de conversió, aquí la meva explicació: una ràtio de conversió és una mètrica que ens ajuda a mesurar el percentatge de visitants, lectors o clients que fan una acció en conseqüència.

Si algú se subscriu al bloc, fa una reserva o una compra llavors és un bon senyal que el SEO està funcionant ja que l’audiència està trobant el que busca i que millor que sigui a la teva pàgina no creus?

Tot aquell que visiti la teva pàgina web és un prospecte a millorar les ràtios de conversió

Millora el SERP i crea confiança

Sembla increïble, però un SERP optimitzat en SEO li dóna molta més confiança a l’audiència això passa ja que és més factible que visitin una pàgina que tingui la keyword al SERP i que a més a més li doni la resposta a la pregunta que s’està fent.

Si la teva pàgina no està actualitzada i optimitzada llavors Google prendrà la clau que trobi a la pàgina sense sentit, resposta o call to action.

Competència

La competència a nivell virtual igual que a “la vida real” és força , llavors has d’aparèixer com a líder perquè l’audiència et prengui en compte, si et posiciones als cercadors amb una keyword especifica és gairebé segur que les vendes augmentaran.

T’has d’avaluar i avaluar la competència perquè legalment apareguis en les primeres posicions i ganes mercat.

Quan una persona busca en específic un producte o servei, sempre farà una comparació a les primeres marques que apareguin a Google, mai se n’aniran a la pàgina 4 a buscar el que desitja.

Empresa 24/7

Una pàgina web és un negoci obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any; llavors t’has de col·locar a l’hora i al lloc correcte amb l’ajuda del SEO i això només ho aconsegueixes optimitzant el teu lloc, generant estratègies de continguts i amb un disseny web responsive.

No importa que sigui dia festiu, diumenge o les 3 del matí si a l’usuari li interessa fer una cerca i trobar alguna cosa específica i la teva empresa ha d’estar posicionada al capdamunt dels cercadors.

Inverteix sàviament

Pot ser que et decideixis a invertir perquè la teva pàgina aparegui al primer lloc dels cercadors, però has de fer una inversió de manera molt sàvia.

Imaginem que necessites un cotxe que et porti a tot arreu, sabem que perquè aquest cotxe no tingui problemes pots comprar un bon cotxe usat o anar a l’agència i adquirir un cotxe nou; mai passaria pel teu cap fer-ho tu mateix, l’armat i ajustament seria impossible, molt lent i el resultat seria tot disbarat. El mateix passa quan les empreses pretenen deixar l’estratègia SEO a una persona que no compta amb el coneixement necessari per “transportar” la seva pàgina web fins al no. 1 de Google.