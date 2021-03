Setmana de plens (i de dir ‘gràcies’)

[RESUM DE LA QUARTA SETMANA DE MARÇ DE 2021] Setmana de plens a Badalona (aquí apunt específic amb el més destacatDiputació de Barcelona (més en aquest fil resum)… però sobretot setmana marcada pel ple d’investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat.

Més enllà del tacticisme… això va de polítiques i propostes concretes de progrés perquè el país les necessita. Tres enllaços per contextualitzar un ple, que ja hauria d’haver resolt la XIII legislatura amb l’elecció del president.

👉Programa ERC (PDF).

👉Acord amb la CUP – Guanyem (PDF)

👉Conferència pública 4.3.2021 (vídeo)

👉Article Pere Aragonès al Diari ARA 23.3.2021

👉Discurs d’investidura (PDF)

👉Les deu millors frases de la investidura (notícia)

Altres temes d’actualitat:

“Òmnium Cultural del Barcelonès Nord és el tercer component de l’equació, junt amb l’Institut Baldomer Solà i el col·lectiu VerSembrant. L’entitat cultural ja fa temps que aposta per fer accions que cohesionin la societat. Les #lluitescompartides no són un eslògan buit.” Més en aquest article del Diari de l’Educació.

Llum verda definitiva al Pla Metropolità de Rehabilitació d’Habitatges (PMRH), aprovat dins del Consell Metropolità. S’impulsarà la #rehabilitació de més de 51.800 #habitatge s en 10 anys a l’àrea metropolitana. Tan de bo aquest pla sigui un instrument útil. El repte és crític.

+accessibilitat

+eficiència

+reactivació econòmica

-segregació urbana

-emissions

Parlant d’habitatge, dades contrastades 2020 en aquest fil del secretari de Territori de la Generalitat, que podeu ampliar en aquest butlletí (PDF).

En clau Badalona

La Carme Pinós va dissenyar així la ciutat de la justícia a #Badalona (2011), al solar de Can Llamas; un projecte en suspens avui. https://t.co/wzH6pcL5wb https://t.co/ToSiE4KGYC pic.twitter.com/KnautQWTVk

🔥Tenim un govern del Partit Popular que diu que diu… que fa, que fa… i després la crua realitat per la seva incompetència.

Talent made in #Badalona ! Demà concert @marserraB , una de les actuacions destacades del #festivalEMERGENTS de l' @auditoribcn ; panoràmica dels joves talents del país…

❤️ Moltíssimes gràcies per cuidar-nos pic.twitter.com/bN7hRnmUGf

👉 Total suport als sindicats de CCOO, UGT, CATAC i SFP en el seu comunicat on reclamen respostes a les seves reclamacions pel reconeixement dels professionals dels serveis essencials en la 🦠 pic.twitter.com/1p4zBlzNrQ

Hem compartit moltes converses i, des de la discrepància, hem sabut trobar els punts de trobada i avançar per la comarca… gràcies alcalde, @jCallauBartoli ! Seguim! #Badalona https://t.co/OSllbUDC1T

No és fàcil ni habitual situar un disc en l'apartat de crítiques de l'exigent i prestigiós @pitchfork i més obtenir una puntuació de 7,6. I així ho ha fet @mariaarnaldimas i @BagesMarcel, el 'catalan duo that reinterpreted iberian folk for a contemporary audience'. #Badalona pic.twitter.com/E4YWsAO20x

